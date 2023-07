Vela Campionato Mondiale O’pen Skiff, il Club Nautico Rimini pronto a schierare 15 biancorossi

Su un parterre di 289 concorrenti, cifra record fatta registrare dall’edizione 2023 del Campionato Mondiale O’pen Skiff, il Club Nautico Rimini (CNR), organizzatore dell’evento, schiera sulla linea di partenza una squadra composta da 14 elementi. Under 12: Svyatoslav Yasnolobov, Leonardo Casadei, Vittoria Silvestri, Federico Monti, Giuliana Minelli. Under 15: Federico Poli, Mattia Monti, Marco Migliori, Paula Migliori, Niccolò Costa Zaccarelli, Bianca Paesani, Leonardo Lucchini. Under 17: Greta Poli, Vittoria Cartelli.

Un numero importante che ripaga la scelta del Cnr, tra i primi a credere nella classe O’pen Skiff (2011), per l’avvicinamento dei più piccoli alla vela e per la sua promozione. Preparati dall’allenatrice Laura Pennati, i giovani velisti riminesi vengono da una stagione intensa di regate del Circuito italiano e competizioni a squadre. Per alcuni di loro, l’ultima fatica agonistica è stata la regata nazionale di Cagliari, conclusa lo scorso 2 luglio, dove si sono messe in luce fra gli Under17 le atlete Greta Poli e Vittoria Cartelli e fra gli Under 15 Paula Migliori e Federico Poli.

Degli Under 15 di casa, Mattia Monti è quinto nella ranking nazionale. È però tra i più giovani Under 12 che il Cnr trova il suo atleta più costante nei risultati di questa stagione. Si tratta del giovanissimo Svyatoslav Yasnolobov, che scenderà in acqua per la sua Nazione, l’Ucraina, con i colori del Club Nautico Rimini.

“Per ognuno di loro partecipare a un Campionato del Mondo a Rimini, in casa, sarà una grande emozione – sottolinea Andrea Musone, vicepresidente e direttore sportivo del Cnr -. Ma sarà soprattutto un’esperienza altamente formativa: avranno la possibilità di confrontarsi e competere con giovani di tutto il mondo che per una settimana coloreranno la nostra costa”.