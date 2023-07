Vela, prosegue l'O'pen Skiff World Championships. Poste Italiane dedica l'annullo filatelico

L'O'pen Skiff World Championships è ufficialmente entrato negli annali grazie allo speciale annullo filatelico, dedicato alla manifestazione e fortemente voluto dai sui promotori, che Poste Italiane ha reso possibile fare oggi pomeriggio, dalle 14 alle 20, presso la Casa dei Matrimoni, su una cartolina raffigurante il Club, affrancata con un francobollo felliniano.

Mentre gli appassionati di sport e di filatelia erano in fila per effettuare l'esclusivo annullo, nei due campi di regata antistanti il villaggio di Piazzale Boscovich, le flotte O'pen Bic hanno portato a termine altre prove: 3 per gli Under 12 e Under 17, 2 per gli Under 15. Quelle odierne sono state regate caratterizzate da vento leggero di provenienza meridionale, mare quasi calmo e alte temperature, in linea con le previsioni dell'anticiclone africano, posizionato sull'Italia in questo periodo.

Nel raggruppamento dei più piccoli (U12), Sviatodslav Yasnolobov, ucraino di nazionalità ma in forze al Club Nautico Rimini, consolida il vantaggio costruito nella giornata precedente, mettendo a segno due vittorie e un settimo di manche. Staccato di 16 penalità lo segue Fabio Serra (YC Quartu S.E.), poi il neozeladese Oliver Tiedemann con 31 punti. Fra gli Under 15, l'italiano Corrado Dorringhton conquista la vetta della classifica provvisoria grazie a un quinto e un 13esimo posto nelle prove odierne, inseguito dallo spagnolo Pepe Garcia. Mentre conserva la terza posizione il francese Timothe Lesniak. Bravo il riminese Mattia Monti, che guadagna una posizione rispetto a ieri, portandosi al nono posto assoluto grazie alla vittoria dell'ultima manche odierna. Più staccato, al 21° rango, il compagno di squadra Federico Poli. Giornata all'insegna della rimonta anche per la Under17 biancorossa, Vittoria Cartelli, che guadagna la sesta posizione assoluta con 30 lunghezze di distanza dal leader del raggruppamento, l'italiano Niccolò Giomarelli. Secondo e terzo rango presidiati rispettivamente dal polacco Piotr Kuzniarski e dalla francese Maargot Berenger, cha ha mantenuto la posizione generale del primo giorno e la leadership femminile, in cui Cartelli resta seconda. Risale la china anche l'altra riminese Under 17, Greta Poli, che oggi ha regatato sempre nei primi 15-20 concorrenti, portandosi in 23esima posizione overall.

Dagli eventi in mare a quelli sulla terra ferma. Stasera infatti, la sede del Club Nautico Rimini, organizzatore della kermesse iridata, ospiterà atleti, coach, accompagnatori e sostenitori della manifestazione in una cena informale, a bordo banchina, a base di pesce dell'Adriatico.