Yacht Club Rimini, emozioni e grande sport nel fine settimana con il campionato italiano delle zone

Nel fine settimana appena trascorso, lo Yacht Club Rimini ha ospitato la seconda edizione del campionato italiano delle Zone Fiv. Un appuntamento molto atteso tra gli appassionati di vela, che assegna il titolo italiano alle squadre di zona. Nelle acque riminesi è andato in scena un grande spettacolo sportivo, penalizzato solamente dalle fortissime raffiche di vento che nella giornata di domenica hanno portato all'annullamento delle gare. Quindici le squadre in regata, una per ogni zona Fiv, con l’organizzazione affidata allo Yacht Club Rimini e alla XI Zona che lo scorso anno ha vinto il titolo. Presente il presidente della Fiv, Francesco Ettorre. Molto apprezzata l'organizzazione messa in campo dallo Yacht Club Rimini e l'ospitalità tipicamente romagnola con cui è stato dato il benvenuto ai tanti ospiti, sportivi e non, provenienti da ogni parte d'Italia. Ad aggiudicarsi il titolo è stata la IV Zona (Lazio), che ha staccato la IX Zona (Abruzzo – Molise). Terzo gradino del podio per la squadra di casa della XI Zona. Il campionato italiano delle Zone Fiv è arrivato a coronamento di un ricchissimo cartellone di eventi sportivi che hanno portato nelle acque riminesi il campionato italiano per club e il campionato italiano per club under 21 e femminile, che hanno visto la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia.