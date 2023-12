Basket, l'Rbr in festa nel derby contro Forlì, la società lancia il Rivierabanca Day

Sabato 23 dicembre sarà Rivierabanca Day. Una giornata di festa, dedicata al main sponsor e a tutta Rbr, in cui la società chiamerà a supporto il proprio pubblico. E sarà per un’occasione speciale: dato che il calendario, con il 16° turno della serie A2, metterà a confronto la Rivierabanca Basket Rimini contro l’Unieuro Forlì, nel sentito derby tutto romagnolo. Al Flaminio, nella serata dell’antivigilia di Natale, la palla a due è fissata alle 20,30. La conferenza stampa del Rivierabanca Day si è tenuta nella giornata di martedì (12 dicembre) all’interno dell’Auditorium dell’istituto bancario.

Cosa prevede il Rivierabanca Day

Oltre al derby, che avrà spunti e contenuti cestistici di assoluto rilievo, sarà una festa di attaccamento ai colori bianco rossi: per l’occasione per ogni biglietto venduto verrà data in regalo una sciarpa, poi ci sarà l’asta benefica a favore di Arop e Ca’ Santino con in palio le divise ufficiali in edizione limitata, e tanti altri contenuti collaterali sia all’interno sia all’esterno del Flaminio.

Info biglietti: come e quando

Per il Rivierabanca Day non saranno valide le tessere di abbonamento stagionali e nemmeno le tessere riservate soci-sponsor. Ma agli abbonati verrà applicata una scontistica riservata, rispetto al costo del singolo biglietto. Gli abbonati, con diritto di prelazione, potranno assicurarsi il tagliando per il derby da mercoledì (13 dicembre) e fino al 18 dicembre. Dopodiché scatterà la vendita libera di tutti quanti i biglietti disponibili.

I ticket si potranno acquistare presso la sede di Rinascita Basket Rimini al palasport Flaminio e nelle consuete rivendite autorizzate di tabaccheria Pruccoli e Millenium Bar. Attenzione: non è prevista la vendita on line.

I prezzi

Parterre: abbonato 40 euro, non abbonato 60 euro.

Poltrone bianche: abbonato 20 euro (ridotto 10 euro), non abbonato 40 euro (ridotto 20 euro).

Petrone rosse: abbonato 15 euro (ridotto 10 euro), non abbonato 30 euro (ridotto 15 euro).

Curve e Laterali: abbonato 10 euro (ridotto 8 euro), non abbonato 18 euro (ridotto 10 euro).

Tutti biglietti saranno comprensivi di sciarpa special edition Rivierabanca Day “Noi siamo Rimini”

Asta benefica

Un altro momento significativo sarà l’asta benefica, saranno infatti messe in palio tutte le divise utilizzate dal roster contro l’Unieuro Forlì, si tratta di canotte in edizione limitata disegnate da Erreà con la collaborazione di Interno2. Al Flaminio si potrà ritirare una cartolina, si potrà fare un’offerta e imbucare la cartolina. In vista della partita del 14 gennaio saranno previsti i rilanci. Dopodiché si scoprirà chi si è aggiudicato l’acquisto della divisa. Va sottolineato come l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza alle realtà di Arop e Ca’ Santino.

Le dichiarazioni

Ad aprire la conferenza stampa di presentazione dell’evento, il padrone di casa Fausto Caldari, presidente di Rivierabanca: “E’ motivo di grande orgoglio pensare al prossimo Rivierabanca Day del 23 dicembre, una bellissima occasione per essere presenti insieme al Flaminio grazie all’accordo di main sponsor con la società Rinascita Basket Rimini. Si tratta di un connubio ben riuscito, abbiamo una condivisione di valori per la promozione del territorio, per regalare entusiasmo a famiglie giovani, sportivi e tifosi. Desidero congratularmi con tutti, essere assieme è un motore comune per la gente e il territorio. Ritengo che un istituto cooperativo di credito come il nostro oltre alla tradizionale attività bancaria debba svolgere anche un’attività di tipo sociale a favore della comunità in cui opera. Rinascita Basket Rimini è diventato un elemento identitario di questa città e lo si intuisce anche dai tanti Under 30 che in questi anni hanno aperto un conto corrente dedicato “Scegli tu giovani Rivierabanca Basket” con il quale viene data in omaggio la divisa ufficiale della squadra. Un grande in bocca al lupo a tutti per ottenere assieme grandi successi. Dopo una partenza difficile, la squadra sembra avviata verso la buona strada, ma ha bisogno del calore di tutti i riminesi. Mi auguro di vederci in festa il 23 dicembre, per viene assieme l’emozione del Rivierabanca Day”.

Simone Campanati, direttore marketing e comunicazione Rbr: “Oggi è una giornata importante, questa giornata è partita come Rbr Day e oggi in onore al nostro main sponsor per il 2° anno è Rivierabanca Day. E’ una giornata in cui la società si lega al proprio pubblico e territorio. Lo scorso anno ci furono più di 3.500 persone. Legato all’evento ci sarà poi una finalità importante, un’asta benefica, lo scorso anno furono donati 4 mila euro”.

Davide Turci, direttore sportivo Rbr: “E’ sempre molto bello essere presenti qui, è un giorno particolare: quest’anno abbiamo creato un logo speciale e la divisa in edizione limitata verrà venduta all’asta, speriamo di ottenere e magari aumentare il successo dello scorso anno. Quella del 23 dicembre sarà una partita importante, lo scorso anno fu contro la Fortitudo Bologna quest’anno il calendario proporrà il derby con Forlì. Il nostro è un pubblico maturo, legato al progetto, che non ci ha mai abbandonato: ogni domenica ci dimostra una vicinanza incredibile. Il 23 dicembre sarà l’occasione per dimostrare che il Rivierabanca Day sarà un evento eccezionale, insieme al biglietto ci sarà una sciarpa con i colori bianco rossi e la scritta “Noi siamo Rimini”, che vuole essere l’icona del nostro progetto”.

Durante la conferenza hanno portato il loro saluto anche coach Sandro Dell’Agnello e il team manager Tommaso Rinaldi, oltre alla presenza dei rappresentanti di Ca’ Santino.