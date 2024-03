La Rivierabanca ospita l'Elachem Vigevano, Grande: "Dare seguito al buon momento"

E’ tutto pronto per il 5° turno della fase a orologio del campionato di serie A2 di basket maschile. Dopo la roboante vittoria contro l’Acqua San Bernardo Cantù, la Rivierabanca Basket Rimini fa ritorno sui legni amici del palasport Flaminio.

Arriva in Romagna la Elachem Vigevano, squadra lo scorso anno promossa di categoria: si gioca domenica (10 marzo), con palla a due in programma alle 18.

L'Elachem Vigevano

Attualmente Vigevano è all’8° posto di classifica nel girone verde, con un bilancio di 20 punti (10 vittorie e 16 sconfitte). Nei primi quattro turni della fase a orologio ha un bilancio di 2-2, nell’ultimo turno si è arresa tra le mura amiche al cospetto della Fortitudo Bologna (72-80) al termine di una partita combattuta.

Sono quattro i giocatori che in stagione regolare andavano in doppia cifra di media: Smith 16,4 punti, Wideman 15,3, Battistini 11,1 e Bertetti 10. La squadra ha confermato un nucleo importante della promozione dello scorso anno ed è affidata all’allenatore Lorenzo Pansa.

Filippo Rossi è il playmaker titolare, capitano, giocatore d’ordine e di regia, che ha statura per la categoria e che può farsi valere in post basso contro i playmaker più piccoli. La guardia titolare è Ikeon Smith, che giocava in Finlandia, è un giocatore dal tocco interessante, bravo ad attaccare il ferro e conclude anche sotto contatto; da non sottovalutare come tiratore.

Il tre titolare è Michele Peroni, con un trascorso proprio anche a Rimini, specialista nel tiro da tre punti, molto pericoloso specialmente in transizione offensiva. Il quattro titolare è Giacomo Leardini, lo scorso anno a Legnano, giocatore di energia e forza fisica, molto attivo senza palla e bravo a farsi valere a rimbalzo malgrado sia un po’ più basso rispetto ai pari ruolo.

Tyler Wideman è il cinque titolare, all’esordio in Italia, giocatore interessante perché oltre alla capacità di farsi trovare in area e in post basso è molto bravo ad aprire il campo e a colpire con il tiro da tre punti, viaggia sopra il 40%.

In panchina Gianmarco Bertetti è il playmaker, giocatore che sta disputando un’ottima stagione, il suo punto di forza è il tiro da tre punti. Uno degli ultimi prodotti del settore giovanile di Biella. Alessandro Amici sugli esterni è rientrato la scorsa partita, è stato utilizzato anche da playmaker.

Lorenzo D’Alessandro completa la rotazione dei piccoli, si tratta di un giocatore pericoloso da tre punti dagli angoli.

Leonardo Battistini è il cambio del quattro, ex di turno a Rimini nella stagione 2016/2017, super atleta, giocatore di grande energia, bravo nel gioco senza palla e nello spingere in contropiede, ma può trovare serate importanti al tiro come nell’ultima partita contro la Fortitudo. Infine il cambio del centro è Kristofers Strautmanis che va a completare la rotazione.

Le parole di Zambelli e Grande

Alla vigilia del match hanno anticipato i temi della sfida del PalaFlaminio il vice allenatore e il playmaker della Rivierabanca Mauro Zambelli e Alessandro Grande

“Ci aspettiamo una partita fisica e combattuta - spiega Zambelli - tra due squadre che stanno lottando per rimanere in zona playoff. Vigevano viene da due prestazioni molto positive contro Verona e Fortitudo Bologna, sarà necessaria la massima concentrazione per provare a conquistare 2 punti fondamentali per la nostra classifica”.

“Domenica ci aspetta una partita difficile e molto importante per il nostro percorso - gli fa eco Grande - Torniamo in casa dopo parecchie giornate di assenza e ci teniamo a dar seguito al buon momento della stagione, anche davanti al nostro pubblico. Dovremo essere bravi ad impattare bene sulla partita e tenere alta la concentrazione; Vigevano è una squadra pericolosa, che dobbiamo affrontare con il massimo dell'attenzione”.