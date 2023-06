Misano in estate diventa Basketball Village con l’evento sportivo che dedica alla pallacanestro un mese di iniziative, gare, tornei, incontri culturali, spettacoli e formazione. Dal 23 giugno al 22 luglio il Misano Basketball Village trasforma la città in un grande playground dove la pallacanestro, i giovani, i valori e le emozioni che lo sport sa trasmettere diventano i protagonisti di una serie di appuntamenti che declinano il basket in tutte le sue componenti: la spettacolarità, il suo valore sociale e culturale, l’impegno formativo, l’aspetto agonistico e ludico.



A dare l’avvio ufficiale al cartellone di eventi, dal 23 al 25 giugno si svolge il Torneo MBV2023 dedicato agli Under 13 maschile e femminile, Under 14 e Under 17, Esordienti e Aquilotti. Sabato pomeriggio è riservato all’iniziativa Basket senza limiti per lo sport integrato con la partecipazione di Misano Pirates, Special Crabs di Rimini, Asd Millepiedi di Pesaro e High School Basket Ancona, un momento importante di condivisione, integrazione e amicizia a canestro.



Sabato 1 e domenica 2 luglio Misano accoglie i giovani atleti delle Finali regionali 3x3 organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro-Comitato Regionale Emilia-Romagna e riservate alle categorie Under 14, 16 e 18 maschili e femminili. A contendersi il podio di campioni regionali di categoria e conquistarsi le Finali nazionali, arriveranno a Misano ottanta squadre provenienti da tutta la regione. Sabato 1 luglio alle ore 21:15, piazza della Repubblica ospita The Playground Show, un progetto evento unico che unisce, in un solo grande spettacolo, il basket, la musica live, la danza Hip Hop e Popping e le performance acrobatiche di oltre quaranta artisti e atleti straordinari che insieme raccontano la mitica storia del basket sotto la direzione artistica di Bicio Masi. Fra gli artisti Chicco Giuliani, Valentina Monetta, Kira, Dunk Italy, Obla Squad, Fruste di Rimini Dance Company, Fresh’N Clean, Misano Pirates Dream Team di Valeria Fiorini, Daniele Mordini di Cuore21, Gabriele Ronchini. Ospiti speciali della serata lo staff di FIP Emilia-Romagna e Raffaele Ferraro di La Giornata Tipo.



Sabato 1 luglio alle ore 18:30 inaugura a Misano (via Emilia, 6) il progetto culturale IMPULSI [d’arte e di sport], la mostra d’arte contemporanea a cura di Monica Bologna, Luca Fronzoni aka ilFolle e Alessandro Bordoni aka Inodrob; un omaggio alla libertà innata che abbraccia l’arte e il gioco nelle loro prime forme espressive, quando ognuno, da piccolo, segue quell’impulso a colorare fuori dalle righe e a giocare fuori dagli schemi. La mostra resterà aperta fino a fine agosto, dalle ore 19:30 alle 23 (ingresso libero). Lunedì 10 luglio alle ore 21:15, nella suggestiva cornice di piazza Colombo a Portoverde, si parla di Campioni. Storie di basket e di passioni, il talk show con Chicco Giuliani e Michele Pettene, autore del libro Basketball Journey (BUR, 2019). Sarà un viaggio unico in parole, musica e immagini che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei miti e dei protagonisti del basket americano. Ad accompagnare i due protagonisti sul palco, Walter Magnifico e Victoria Libertas Pesaro. Venerdì 14 luglio alle ore 21:15 tutti in campo con Basketball Jam, la festa dei baskettari. Gare a premio, animazione e divertimento per atleti e turisti a cura dei ragazzi di Misano Pirates e di Camp VL Pesaro al Parco del Sole di Misano Brasile. Sabato 15 luglio dalle ore 15 al Centro sportivo Rossini si svolgono i Campionati Nazionali 3x3 della Federazione Sport Sordi Italia con la partecipazione di squadre maschili e femminili provenienti da tutta Italia, una tappa importante per Misano che in questi anni vanta la partecipazione di un suo giovane atleta nella selezione della Nazionale Italbasket db55.



Per la formazione dedicata ai giovani atleti, Misano Basketball Village ospita per il secondo anno il Camp VL Pesaro firmato dallo staff di Victoria Libertas, dal 9 al 15 luglio, mentre Misano Pirates organizza la ventesima edizione di Basketball Academy, uno stage formativo per ragazzi e ragazze dal 18 luglio al 31 agosto. La kermesse dedicata alla pallacanestro chiude il 22 luglio con i Basketball Games, tornei e gare 3x3 e 1x1 a iscrizione libera riservata alle categoria giovanili presso il playground del Centro sportivo Rossini.



MBV2023 si impegna a sostenere le iniziative #plasticfree del Comune di Misano e della Regione Emilia-Romagna con la progettazione di eventi sportivi ecofriendly e quest’anno, grazie alla partecipazione di Romagna Acque-Società delle Fonti SpA, sarà distribuita acqua potabile gratuita per eliminare l’uso di bottigliette di plastica in occasione delle Finali ragionali 3x3 del 2 luglio.

In uno spirito di condivisione e partecipazione, che il Basketball Village promuove, hanno infine accolto e aderito alle iniziative numerose associazioni locali, artisti, associazione sportive e aziende alle quali va tutto il riconoscimento: Visit Misano, Comitato Villaggio Argentina, Comitato La Cella, Comitato Santamonica, Comitato Misano Monte, Gruppo SGR di Rimini, Misano Immobiliare e Banca Malatestiana.



Misano Basketball Village è un progetto ideato e realizzato da Asd Misano Pirates con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico e in collaborazione con FIP Emilia-Romagna e FSSI-Federazione Sport Sordi Italia. L’art work del progetto grafico è a cura del designer Nicolò Rigobello e la colonna sonora è firmata da Gabriele Ronchini con la direzione artistica di Bicio Masi e la partecipazione della coreografa Valeria Fiorini. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.