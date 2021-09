Basket, ultima amichevole pre season per la RivieraBanca Rimini

Il campionato è alle porte e la Rivierabanca Rimini continua la preparazione verso l'esordio. Oggi, alle 18.30 l'ultima amichevole pre season per i ragazzi di coach Ferrari, contro i tigers Cesena. Il coach dei biancorossi ha fatto il punto sullo stato di forma del gruppo: "La squadra sembra recepire sempre meglio i carichi di lavoro e le richieste dal punto di vista tecnico e mentale".

In vista dell'imminente inizio di stagione, coach Ferrari si è detto fiducioso sul futuro della squadra: "Abbiamo avuto un precampionato denso di problemi da tutti i punti di vista, ma la squadra ha sempre risposto in maniera coscienziosa provando sempre a giocare al meglio. Abbiamo già vissuto alcuni momenti difficili e questo è un bene perchè una preseason ricca di difficoltà aiuta a prepararsi per la stagione che sono sicuro sarà molto positiva".