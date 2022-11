In casa Riviera Banca novità sotto i tabelloni. Dopo l'arrivo di Landi il club saluta capitan Arrigoni

La notizia era nell'aria da giorni. Ora è ufficiale. RivieraBanca Basket Rimini comunica di aver rescisso il contratto in essere con Marco Arrigoni. Una scelta dal punto di vista umano non facile ma l'ingresso del neoacquisto Aristide Landi comportava un'uscita obbligata di un giocatore senior. "La società - scrive in una nota - vuole ringraziare Arro per questo anno e mezzo passato insieme sulle tavole del Flaminio e sui campi di tutta Italia".

Marco è entrato di diritto e rimarrà nella storia del Basket Rimini per aver contribuito in maniera estremamente attiva alla riconquista della Serie A2. Il giocatore ora è sul mercato, ma a breve pare destinato ad accasarsi in un top club della serie B.