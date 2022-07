La Rivierabanca Rimini saluta Eugenio Rivali: "Grazie Genio"

La Rivierabanbanca basket Rimini saluta uno dei protagonisti dellac rinascita. Eugenio Rivali non è più un giocatore biancorosso. Ecco il comunicato della società:

"Grazie è una parola spesso troppo minimale per salutare persone che ti hanno dato tanto, esprimendo le proprie emozioni.

Questo è uno dei saluti a cui teniamo, soprattutto perché Genio è uno dei grandi eroi di questa Rinascita, uno di quelli che scelse di ripartire dalla C Gold con noi per farci sognare.

E allora Grazie Eugenio Rivali per quello che hai fatto per noi, grazie per aver preso la squadra in mano nei momenti difficili con la tua esperienza, grazie per come hai fatto crescere i giovani e grazie per l’amore verso il progetto.

In 4 anni i ricordi sono “mille” e allora vogliamo usare una sola parola per riassumerli tutti AMICIZIA. È la parola che ci ha uniti e unirà sempre.

Sei nella storia del Basket RIMINI con noi.

Ti auguriamo il meglio possibile e la massima felicità a te e alla tua famiglia."