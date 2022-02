Rivierabanca: U19 Eccellenza ed U15 Gold sugli scudi, doppia sconfitta per l'U16 Gold

Raffiche di risultati per le squadre giovanili della Rivierabanca,che nell'ultima settimana hanno raccolto un bilanciato bottino di 2 vittorie e 2 sconfitte, successo per l'U19 Eccellenza e l'U15 Gold, doppio KO invece per l'U16 Gold.

U19 ECCELLENZA

Junior Basket Ravenna-RBR/Angels Santarcangelo 50-62 (parziali 6-24, 24-37, 36-48)

TABELLINO RBR/ANGELS: Amati 5, Carletti 8, Mancini 2, Mulazzani 12, Scarponi 4, Ballarini, Buzzone 8, Nuvoli, Fabiani 11, Karpuzi 2, Rossi 4, James 6. All. Ferrari, Brugè.

TABELLINO RAVENNA: Mularoni 8, Siboni, Giovannelli 10, Donati, Galletti 2, Cattani, Manias 2, Laghi 3, Federici 2, Martini 6, Ciadini 13, Bellini 4. All. Villani.

U16 GOLD

RBR/Stella-Basket Riccione 60-67 (parziali 16-19, 28-33, 38-45)

RBR/Stella-Basket Cesena 57-82 (parziali 10-24, 27-46, 34-71)

TABELLINO RBR/STELLA (vs Riccione): Pivetti, Pansolini 8, Baschetti 10, Pecci 5, Di Giacomo 13, Ronchi 1, Osti, Della Bartola, Voka 1, Innocenti 15, Godenzini 5, Pergolini 2.

TABELLINO RBR/STELLA (vs Cesena): Pivetti 6, Pansolini 2, Baschetti 8, Pecci 6, Pagliarani, Di Giacomo 21, Ronchi , Osti 2, Voka 2, Innocenti 6, Godenzini, Pergolini 4.

Due sconfitte interne per i nostri U16 Gold, maturate a cavallo tra sabato e lunedì.

La prima contro il Basket Riccione. Il sentito derby non sorride ai riminesi che rimangono con l’amaro in bocca.

Sul finire dell’ultimo quarto la Stella si trova avanti 60-50, ma un blackout di squadra consente a Riccione di piazzare un break di 17-0 condannando Rimini alla sconfitta.

Copione diverso quello della gara di lunedì contro Cesena. Gli ospiti prendono da subito le redini del match e fanno del pressing a tutto campo, la loro arma migliore, che si rivela fatale per la Stella. Piccola consolazione è il parziale del quarto periodo (vinto 23-11), che vede i nostri ragazzi giocare con maggiore intensità e disinvoltura.

U15 GOLD

RBR/IBR-New Flying Balls 70-63 (parziali 16-19, 29-35, 54-49)

TABELLINO RBR/IBR: Lisi 14, Valmaggi 24, Amaroli 12, De Gregori, Frisoni 4, Casadei 7, Curci 2, Toni 2, Pederboni 3, Pennisi, Zoffoli NE, Antolini 2. All. Gollinucci, Miriello.

Vittoria in rimonta per l'U15 RBR/IBR.

Nei primi due quarti la squadra di casa fatica a trovare dei buoni tiri in attacco ed una brutta transizione difensiva permette alla squadra ospite di andare all'intervallo in vantaggio per 29-35. Al rientro dagli spogliatoi si vede un'altra squadra.

Nel secondo tempo grazie ad un'ottima difesa, buoni canestri in attacco, tiri liberi segnati ed un grande entusiasmo di squadra, i Warriors si portano a casa la vittoria dopo una grande "battaglia" per 70-63.



La prossima partita è in casa alla palestra Carim, il 26 febbraio contro Forlì.