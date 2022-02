Serie B: La Rivierabanca Rimini non si ferma, battuta anche Teramo

Altra vittoria per la RivieraBanca Basket Rimini. Altra prestazione solida dei biancorossi che di fronte al pubblico amico, del Flaminio, conquistano i due punti contro una buona squadra come Teramo a soli quattro giorni dal successo contro Jesi, entrambe disputate senza Rivali. I ragazzi di Coach Mattia Ferrari, dopo un avvio difficile, hanno ritrovato la qualità della loro pallacanestro e sono usciti molto bene alla distanza: con questa vittoria sono cinque in fila per i biancorossi.

Pronti via ed è subito 8-0 Teramo con Ferrari costretto a chiamare timeout (3'). Rimini si sblocca coi liberi di Tassinari e la verve del cecchino Saccaggi che con due bombe pareggia i conti a quota 12 (7'). Cucco riporta avanti i suoi con una tripla, ma i canestri di Bedetti e capitan Rinaldi valgono il primo vantaggio Rimini a fine primo quarto (16-15).

Gli ospiti si affidano a Bertocco per ricucire lo svantaggio, ma Tassinari si fa sentire con due triple che costringono Salvemini al timeout (32-22 al 14'). Antonelli concretizza il gioco da tre punti, ma Rimini è brava a ricacciare indietro gli ospiti col trio Saccaggi-Arrigoni-Tassinari (40-25 al 16'). Teramo piazza un break di 5-0 per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, Tassinari replica con un canestro ma gli abruzzesi chiudono il primo tempo con un acuto firmato Antonelli-Bottioni per il -6 (42-36).

Al rientro dagli spogliatoi RivieraBanca piazza quattro triple consecutive che forzano un altro timeout di Teramo (54-41 al 23'). Gli ospiti non demordono e grazie al solito Bertocco rientrano fino al -7 (56-49 al 26'), ma Tassinari e Mladenov puniscono dalla lunga distanza insieme ai canestri del solidissimo Arrigoni per un nuovo allungo Rimini (66-51 al 28'). Teramo rosicchia qualche punto sul finire di terzo quarto grazie ai liberi di Di Donato e del giovane Triassi (69-58).

Cucco e Di Donato fanno -7 in avvio di ultimo quarto (69-62 al 32'), Bedetti però segna da tre punti prima di un doppio Arrigoni che costringe Salvemini al timeout (77-64 al 35'). Rimini chiude definitivamente i giochi con l'ennesima tripla di Saccaggi a 2'40" dalla fine togliendo ogni speranza agli ospiti di rimonta. Nel finale spazio per tanti giovani da entrambe le parti fino alla sirena finale che certifica il referto rosa per i biancorossi.

RivieraBanca Basket Rimini - Rennova Teramo 86-68 (16-15, 26-21, 27-22, 17-10)

RivieraBanca Basket Rimini: Andrea Saccaggi 22 (2/3, 6/11), Andrea Tassinari 19 (2/6, 4/8), Marco Arrigoni 14 (5/8, 0/2), Tommaso Rinaldi 9 (1/3, 2/3), Francesco Bedetti 8 (1/4, 2/6), Borislav georgiev Mladenov 5 (1/1, 1/3), Alessandro Scarponi 4 (2/2, 0/0), Stefano Masciadri 3 (1/3, 0/3), Luca Fabiani 2 (1/1, 0/0), Leonardo Amati 0 (0/0, 0/0), Davide Carletti 0 (0/0, 0/0), Eugenio Rivali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 10 - Rimbalzi: 41 7 + 34 (Tommaso Rinaldi 12) - Assist: 18 (Marco Arrigoni 5)

Rennova Teramo: Nicolò Bertocco 11 (3/7, 1/5), Riccardo Bottioni 11 (4/8, 0/1), Marco Cucco 10 (2/6, 2/7), Riccardo Antonelli 9 (2/8, 0/1), Alessandro Bonci 7 (1/3, 1/2), Alberto Triassi 7 (1/1, 0/1), Leonardo Cipriani 5 (2/4, 0/2), Emidio Di donato 4 (0/1, 0/3), Michel Guilavogui 4 (1/4, 0/0), Alessandro Di febo 0 (0/0, 0/0), Luca Ragonici 0 (0/0, 0/0), Nikola Ticic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 33 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Nicolò Bertocco 6) - Assist: 10 (Riccardo Bottioni, Riccardo Antonelli 3)