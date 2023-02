Il Vescovo appassionato di basket va al palasport. "Bel clima, avete conquistato un tifoso in più"

Il basket ha un tifoso in più. Il neo vescovo Nicolò Anselmi. Non è certo passata inosservata la sua presenza domenica scorsa al Flaminio in occasione del match tra Rbr Rimini e Fortitudo Bologna. Il vescovo durante le scorse ora ha preso carta e penna e scritto al club cestistico. “Vorrei ringraziare la società per l’opportunità che mi è stata offerta domenica di partecipare alla gara – scrive il vescovo Anselmi -, Rbr-Fortitudo Bologna, al palasport Flaminio di Rimini. Ringrazio anche per l’accoglienza riservatami e per la cordiale attenzione che mi è stata dimostrata da tante persone che in questa occasione ho potuto incontrare volentieri e salutare. Si è trattato di un bel momento di sport e di socialità. E lo sport è metafora della vita”.

Il vescovo cita nell’intervento Papa Francesco. E poi aggiunge: “Mi auguro che il Vostro consorzio possa veramente contribuire a realizzare persone, prima ancora che atleti, e a raggiungere risultati che non si limitano a quelli ottenuti sul campo. Prendo ancora a prestito le parole del Papa per ricordarci a vicenda che: “Lo sport è uno strumento per comunicare i valori che promuovono il bene della persona umana e aiutano a costruire una società più pacifica e fraterna. Pensiamo alla lealtà, alla perseveranza, all’amicizia, alla condivisione ed alla solidarietà. Un tifoso in più lo avete conquistato”.

Immediata la risposta della società alle parole del vescovo: “Siamo fieri di averla come tifoso a tinte biancorosse e siamo pronti ad accoglierla nella nostra casa quando vorrà, saltando con noi in ogni caso, come domenica. Abbiamo condiviso con voi questa lettera in quanto rispecchia i valori che da sempre ci contraddistinguono e ci spingono a procedere sulla strada intrapresa. La crescita dei ragazzi verso un futuro da protagonisti in campo e nella vita è per noi un credo. Abbiamo generato un progetto che ha risvegliato migliaia di persone che si riconoscono in noi e nei nostri valori e lotteremo fino all’ultimo per difenderli e propagarli”.