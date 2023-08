Bellaria capitale del beach volley 2023: a settembre le finali nazionali al Polo Est Village

“Una grande manifestazione sportiva, che consolida il brand e la centralità di Bellaria Igea Marina nel panorama nazionale che riguarda il beach volley e più in generale, il nostro ruolo di destinazione leader nell’offerta di eventi sportivi, musicali e legati al benessere “on the beach”. Il Campionato Italiano e le finali di Coppa Italia di settembre, che porteranno nella nostra città centinaia di atleti di ogni età, sono anche esempio di quel target sia giovane che family a cui guardiamo sotto il profilo turistico, coincidendo in calendario con un’altra grande kermesse sportiva e di aggregazione come ‘L’Oratorio in Festa’ organizzata da Anspi, ma anche con le finali di Miss Mamma Italia e con la storica ed apprezzata Festa della Piadina nel cuore di Bellaria Igea Marina. Un plauso quindi agli organizzatori e un ringraziamento a tutti i partner che hanno permesso di portare nella nostra città un evento sportivo di questa caratura, a partire dalla FIPAV e dalla Regione Emilia Romagna”: queste le parole con cui il Sindaco Filippo Giorgetti saluta l’arrivo a Bellaria Igea Marina del Campionato Italiano e delle finali della Coppa Italia di beach volley, in programma dall’1^ al 10 settembre prossimi.

Teatro della manifestazione sarà il Polo Est Village di viale Pinzon, struttura che è promotrice dell’evento insieme a FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo e Insubria Gallarate, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bellaria Igea Marina. Evento che è stato presentato nella tarda mattinata di oggi proprio al Polo Est Village, alla presenza dello stesso primo cittadino, del Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Emilia Romagna Giammaria Manghi, del Vice Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Adriano Bilato, del Presidente Regionale FIPAV Silvano Brusori e del Direttore del Polo Est Village Massimo Ceccarelli; intervenuto in collegamento anche Fabio Galli, Coordinatore FIPAV per l’attività territoriale beach volley.

Come detto, la manifestazione si svolgerà dal 1^ al 10 settembre, portando sulla sabbia di Bellaria Igea Marina tutti i migliori interpreti della disciplina, sia femminili che maschili, a livello italiano, per l’evento più importante nel panorama nazionale per quanto riguarda il beach volley. Ad aprire le danze, le semifinali e le finalissime delle categorie Master, poi via via Under 14, Under 16, Under 18 e Under 20, in vista del clou previsto nel weekend dall’8 al 10 settembre, con le ultime qualificazioni e le finali che decreteranno i campioni italiani nella categoria Assoluto: match, questi ultimi, che andranno in onda in diretta tv su RaiSport HD e Discovbery Plus, e in differita su Eurosport.

Per l’occasione, la struttura sulla spiaggia di viale Pinzon vedrà allestiti otto campi sportivi più l’arena centrale, che ospiterà le partite più rilevanti con una capienza di pubblico di circa 500 persone. Importante sottolineare come l’ingresso a tutti i match sarà gratuito, con gli spettatori che potranno trovare in loco anche gli stand dedicati dei partner dell’evento, gadget e merchandising: un vero e proprio villaggio, paradiso di tutti gli amanti dello sport e del beach volley, fruibile nei giorni della manifestazione dalla mattina alle 9.00 alla sera alle 18.00.

Così il Capo di Gabinetto, con delega allo sport, della Giunta regionale Giammaria Manghi: “Merita di essere sottolineato il rapporto triennale di collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo, denso di eventi e di appuntamenti che circuitano sul volley a 360 gradi. Da cui nasce anche la manifestazione di settembre a Bellaria Igea Marina, la quale sostanzia un obiettivo che la Regione e il Presidente Bonaccini si sono dati in questi anni: valorizzare lo sport come volano di promozione del territorio, con il valore aggiunto di farlo, come in questo caso, contribuendo alla cosiddetta ‘destagionalizzazione’. Aspetto ancor più significativo”, evidenzia Manghi, “alla luce del difficile periodo vissuto dai nostri territori nel post alluvione. I cui dati sotto il profilo turistico confermano tuttavia una generale tenuta, legata proprio anche agli eventi sportivi e alla loro remuneratività in termini di indotto. Sempre di più, parlando di spiaggia, intendiamo quindi promuoverla”, prosegue e conclude, “quale piazza virtuale in cui possano convivere e rafforzarsi a vicenda, la dimensione balneare da un lato e dall’altro quella che la vede come contenitore ideale della competizione sportiva.”