Rimini in trasferta a Carrara, Troise: "È come un preliminare di playoff"

Dopo le ultime due vittorie casalinghe contro Olbia e Vis Pesaro, il Rimini fa visita domenica (ore 18:30) alla Carrarese. I toscani sono terzi in classifica, mentre i romagnoli, decimi, devono cercare in queste ultime tre gare di campionato di non uscire dalla zona playoff. "Trasferta molto difficile per i numeri che ha fatto questo avversario in casa - attacca mister Troise alla vigilia -, per il potenziale che ha espresso, a parte l’ultima battuta d’arresto con la Recanatese. Lo definirei un preliminare di playoff, considerando la posta in palio, la difficoltà della partita. Dovremo tirare fuori una prestazione notevole sotto l’aspetto tecnico-tattico perché è un avversario con un'identità ben chiara. Rispetto all'andata è diventata più verticale e aggressiva nella fase di non possesso. Anche sotto l'aspetto mentale dobbiamo portare in campo quello che ci ha accompagnato e ci ha fatto costruire una stagione dove ci vedeva ultimi e siamo risaliti dalle macerie, e dove ci ha dato quella motivazione di voler competere e voler giocarcela con tutti".

Permangono i problemi numerici in mezzo al campo per il Rimini: "Sulla falsariga della settimana scorsa abbiamo recuperato Marchesi, del quale devo valutare il minutaggio, ma è la prima settimana che si allena. Sono fuori Langella, Leoncini, Malagrida, che ci avrebbe potuto dare una mano anche in quel reparto. Si aggiungono Rosini, Iacoponi, che non recupera, e nel reparto di attacco Iacopo Cernigoi, che ha un risentimento muscolare e non prenderà parte alla trasferta" svela il tecnico biancorosso. La Carrarese viene da una pesante sconfitta per 4-1 a Recanati e deve difendere la terza posizione in classifica: non sarà certo una passeggiata per gli uomini di Troise. "Loro vorranno rifarsi, poi se consideriamo la classifica, è chiaro che arrivare terzi sposta tanto. Hanno il Perugia a due punti, quindi troveremo una squadra che partirà forte, d'impatto e dovremo essere bravi a sostenere anche questa componente".