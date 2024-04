Calcio, il Rimini torna a mani vuote da Carrara ma resta decimo

Sconfitta esterna per il Rimini, che dopo le ultime 2 vittorie casalinghe cede 3-0 alla Carrarese. Allo stadio dei Marmi i biancorossi vanno sorro in avvio, si giocano la gara sfiorando anche il pari ma cadono nel finale dopo il rigore di Capello all'83' e l'autorete di Semeraro 3 minuti dopo. Il ko non fa perdere terreno in classifica ai biancorossi, che ricoprono ancora la decima e ultima posizione valida per i playoff, viste le contemporanee sconfitte di Lucchese e Pineto. Domenica prossima al Neri i romagnoli ospiteranno la Virtus Entella.

Dopo una pericolosa fiammata di Lamesta in avvio, all'11' passano i toscani con un gran tiro dal limite a incrociare col sinistro di Zuelli. Ritmi di gioco non particolarmente alti, i biancorossi sfiorano il pareggio al 45' con la punizione di Lamesta salvata sulla linea di porta da Illanes. La Carrarese spinge sull'acceleratore e va vicina al raddoppio al 65' con Finotto che calcia al volo col mancino mandando fuori di poco, poi con Zuelli ma Colombi salva. Panico si mangia il gol al 72' da due passi dopo la sponda di Finotto, poi Bleve salva con un gran intervento su Ubaldi. Due minuti dopo è ancora Colombi a esaltarsi sul tiro a botta sicura di Capello, che poi però al minuto 83 trasforma il rigore del 2-0 dopo un intervento falloso dell'estremo difensore su Finotto. Una sfortunata deviazione di testa di Semeraro su cross di Cicconi all'86' beffa Colombi e fissa il definitivo 3-0.