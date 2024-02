Coppa Italia Serie C, finisce il sogno del Rimini: in finale va il Catania. Tante proteste nel finale

Finisce il sogno del Rimini in Coppa Italia Serie C. I biancorossi, dopo la vittoria per 1-0 nella semifinale d'andata, vengono sconfitti 2-0 al Massimino dal Catania, davanti a oltre 19mila spettatori, di cui 200 ospiti. Un gol per tempo impedisce al Rimini di raggiungere quella che sarebbe stata la sua prima finale di questa competizione e di conseguenza toglie la possibilità di qualificarsi direttamente alla fase nazionale dei playoff. Tanta rabbia per i ragazzi di Troise, che vedono negarsi un rigore dubbio al 90' e all'ultimo minuto di recupero annullarsi la rete di Gorelli per fallo in attacco che sarebbe valsa i supplementari. Rimini che ora riprenderà la marcia in campionato domenica (ore 14) a Lucca.

La partita

Il Catania spinge con insistenza e trova la rete al 17': Sturaro in area mette un pallone rasoterra al centro che beffa i difensori ospiti e trova Cicerelli che trafigge Colombi. Al 28' Lamesta servito da Morra dalla destra chiama Albertoni alla respinta col piede. Nessun'altra emozione nel primo tempo nonostante i ritmi di gioco alti, gli etnei chiudono avanti 1-0. Al 58' Morra calcia al volo in area sugli sviluppi di un angolo, il pallone finisce però alle stelle. Il primo cambio ospite è Garetto per Malagrida (62'). Occasione Rimini al 68': Lamesta crossa di destro, il portiere non trattiene e Morra prova la rovesciata in area mandando alto non di molto. All'84' il raddoppio del Catania: eurogol di Castellini, che dalla lunga distanza incrocia il sinistro con potenza e trafigge Colombi. Troise manda poi in campo Iacoponi e Ubaldi al posto di Langella e Semeraro alla disperata ricerca del gol che valga i supplementari. Doppia protesta dei romagnoli nel finale, che reclamano un rigore al 90' su Lamesta e all'ultimo minuto di recupero vedono annullarsi la rete di Gorelli per fallo in attacco. Finale infuocato, fioccano i rossi per la panchina ospite, ma a festeggiare sono i padroni di casa che in finale sfideranno il Padova.