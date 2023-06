Nisi (Tropical Coriano): "Sono una punta che ama la profondità"

"Ho scelto il Tropical perché la reputo una delle squadre più attrezzate ed in crescita in un campionato prestigioso come l'Eccellenza" sono le prime parole di Lorenzo Nisi, nuovo attaccante del Tropical Coriano, "ma anche per il forte interesse dimostratomi dalla società e in particolare dal direttore Terenzi, persona che conosco e che stimo molto. E' bastata una chiacchierata per metterci d'accordo. Lavorerò sin dal primo giorno per ripagare al massimo la fiducia cercando di realizzare più reti possibili ed importanti al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati".

L'attaccante si descrive: "Sono una punta che ama la profondità, attaccare gli spazi senza dare riferimenti e spaziare su tutto il fronte d'attacco. Nell'ultima stagione alla Cosmos ho giocato principalmente come 9 puro ma mi posso benissimo adattare nel ricoprire più ruoli".