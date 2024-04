Riccione Calcio e Croce Rossa in gol insieme per la salute, ingresso allo stadio gratis

In occasione della “Giornata Mondiale della Salute” “My health, my right” (la mia salute, il mio diritto) la Riccione Calcio 1926, per la partita di campionato Riccione-Superga (ingresso gratuito) in programma allo Stadio Comunale domenica 7 aprile alle 15.30, ha organizzato un’iniziativa sul tema della salute e della prevenzione.

Per rappresentare l’importanza della salute come diritto umano la società dei Cavalieri di Riccione, in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Riccione, porta il tema della salute e della prevenzione allo Stadio Comunale per il match che vede i riccionesi impegnati nel rush finale del campionato che li vede in testa a quattro incontri dal termine.

Sarà preziosissimo il contributo di Croce Rossa Riccione che con la presenza del personale medico e dei volontari formati sarà protagonista con un proprio gazebo dalle 14.45 a disposizione degli sportivi e del pubblico per controlli su pressione, glicemia ed in particolare per illustrare fondamentali ed utili manovre salvavita, nello specifico dal massaggio cardiaco alla disostruzione sia pediatrica che per adulti.

Un’iniziativa dedicata alle famiglie che interverranno con i loro giovani calciatori per sostenere la squadra riccionese e vivere al meglio la “Giornata Mondiale della Salute” facendo anche il tifo sugli spalti in una bella giornata di sport.