Con l'uomo in meno per oltre un'ora, il Rimini non va oltre il pareggio con la Torres

Un punto e un gol per parte tra Rimini e Torres. Succede tutto nel primo tempo, il Rimini parte bene col gol del solito Santini, poi però l'espulsione di Vano mette in diffocoltà i padroni di casa che subiscono il pareggio nel finale della prima frazione. Dopo oltre un'ora in 10 uomini, i biancorossi portano a casa un punto e rimandano il ritorno alla vittoria, i 3 punti mancano infatti dal 5-0 contro la Vis Pesaro del 16 ottobre. Mercoledì il Rimini ospiterà il Vicenza per la Coppa Italia, mentre in campionato domenica prossima gli uomini di Gaburro saranno di scena a Recanati.

La partita

Al 7' i biancorossi sono già avanti grazie a un colpo di testa di bomber Santini su angolo battuto da Tonelli. 5' dopo sfiorano il pareggio gli ospiti con Campagna, che non inquadra la porta da ottima posizione servito da Ruocco. Al 28' Vano riceve il secondo giallo dopo un'entrata sul portiere ospite Salvato e lascia i compagni in 10. Nel primo dei cinque minuti di recupero trovano il pareggio i Sardi con Sanat, che col sinistro a giro la mette nel sette.

Spinge la Torres, al 58' Scappini di testa mette fuori di poco. All'81' Zaccagno salva il Rimini sul tentativo dal limite dell'autore del gol del pareggio Sanat. Nel finale i romagnoli sprecano l'occasione che gli avrebbe permesso di strappare i 3 punti: Salvato perde il pallone che giunge a Piscitella, ma l'attaccante cerca il dribbling e permette il recupero all'estremo difensore.