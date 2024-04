Ubaldi nel recupero fa esplodere il Neri: Rimini che piega di misura la Vis Pesaro

Vittoria importantissima per il Rimini in ottica playoff, i biancorossi al Neri battono di misura la Vis Pesaro grazie a un colpo di testa di Ubaldi al 94' su cross di Semeraro. Tre punti che portano i romagnoli a quota 47, in decima e ultima posizione valida per gli spareggi. Domenica prossima (ore 18:30) la sfida allo stadio dei Marmi contro la Carrarese.

La gara si accende nel finale del primo tempo, la prima vera occasione è per i marchigiani al 36', con Rossetti che non sfrutta un bel cross di Obi. 3 minuti dopo sfiora la rete Capanni con un destro da 25 metri, ma il portiere riesce a deviare sulla traversa. Al 42' Pietrangeli di testa su punizione di Lamesta non inquadra la porta. Al 47' ci prova bomber Morra su cross di Capanni mandando però fuori. Latitano le occasioni da gol nella ripresa, più spezzettata dai falli. La rete che decide la gara la firma Ubaldi con un colpo di testa al 94' su cross di Semeraro.