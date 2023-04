Promozione, la Stella espugna Mercato Saraceno con un rocambolesco 3-2

Partita rocambolesca a Mercato Saraceno tra Due Emme e Stella, con vittoria importante in chiave salvezza da parte degli ospiti. Primo tempo ad appannaggio della Dueemme, non succede granché fino al 22' con vantaggio della Stella: palla persa in uscita per via centrale, la sfera arriva in area all'altezza del dischetto e ribattuta in rete da Garcia. Un solo minuto e la Dueemme agguanta il pari con Pasini che calcia con una punizione da 35 metri passa una barriera mal posizionata e sorprende il portiere. Alla mezz'ora bella azione sulla destra dei locali con Mamadou che dal fondo mette al centro rasoterra sulla linea dell'area piccola, irrompe Montesi in anticipo e la mette in rete di piatto destro. Al 40' Mamadou si fa sorprendere in fuorigioco su potenziale azione pericolosa in contropiede e superiorità numerica. Al 41'e al 45' con due pallonetti da lontano la Dueemme va vicinissima al tris, con Pasini che mette alto di poco e con Montesi il cui tiro si stampa netta sulla traversa.

I locali non la chiudono e lo Stella ne approfitta a inizio ripresa per ribaltare le sorti del match. Al primo minuto pareggia con azione rocambolesca, la palla in ultimo viene rimessa a palombella sulla linea di porta e Tommasini ribadisce in rete di testa. Il goal vittoria al 6': altra palla persa dalla Dueemme in uscita, veloce ripartenza a campo aperto, Aprea riceve a centro area controlla e mette imparabile sulla sinistra di Cappelli. I locali si buttano in avanti fino alla fine ma si registra un'unica grande parata di Gentili su tiro filtrante di Pasini. Al triplice fischio gran festa della Stella, ora undicesima con 33 punti e a +3 dai playout.