Un'altra sconfitta per il Rimini: sul campo della Torres non basta il gol di Gigli

Ancora una sconfitta per il Rimini, con lo stesso risultato della gara d'esordio contro l'Arezzo. Biancorossi ko 2-1 nonostante il vantaggio di Gigli e l'occasione sciupata poco dopo con Tofanari: un gol per tempo di Diakité decreta la sconfitta degli ospiti. I primi punti di Raimondi dovranno necessariamente arrivare venerdì prossimo, quando al Neri arriverà la Juventus Next Gen.

La partita

I romagnoli passano in vantaggio al 19', quando Gigli di testa su cross di Langella buca l'ex portiere biancorosso Zaccagno. Ospiti che sfiorano il raddoppio al 31': Morra su punizione chiama l'estremo difensore alla respinta, poi Tofanari calcia alto da ottima posizione. Al 35' rigore per i sardi per un fallo di mano di Tofanari su punizione battuta da Scotto. Dal dischetto Diakité non sbaglia e pareggia i conti.

Nella ripresa, complice la stanchezza, i ritmi di gioco si abbassano e le occasioni non arrivano fino al 76', quando ancora Diakité su cross di Liviero firma la doppietta. All'83' l'ex Zaccagno evita il pareggio con un gran intervento sulla conclusione di Selvini e condanna il Rimini alla seconda sconfitta.