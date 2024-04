Rimini ancora al Neri, c'è il derby con la Vis Pesaro: "Vogliamo dare seguito alla prestazione di mercoledì"

Seconda gara al Neri consecutiva per il Rimini, che dopo il 5-0 rifilato all'Olbia mercoledì vuole trovare continuità nel derby contro la Vis Pesaro. Domenica sera (inizio ore 20:45) i biancorossi ospiteranno una squadra reduce da 4 ko consecutivi e che non vince da febbraio. Alla vigilia però, mister Troise non si fida: "La partita nasconde insidie come tutte le altre. Sappiamo l'importanza di questa gara, per quanto riguarda la rivalità e la loro classifica al di là di quelli che sono gli aspetti degli avversari dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi e sulla posta in palio. Vogliamo dare seguito alla buona prestazione fatta contro l'Olbia. Quella deve essere la situazione predominante per scendere in campo mettendo il 150% sotto l'aspetto individuale e collettivo. Dobbiamo avere ambizione in questo finale di campionato e in queste partite".

Il Rimini si gioca in queste ultime giornate l'accesso ai playoff, quella contro i marchigiani è una sfida da non fallire per nessuna ragione. "Deve andare in campo quel Rimini che è riuscito a risalire dall’ultima posizione in classifica, quel Rimini che spesso si è trovato in situazioni complicate e ha reagito attraverso quella motivazione e quella mentalità di sapere da dove veniamo. È altrettanto vero che il Rimini ha dimostrato di avere valori importanti nei singoli e nel collettivo. Serviranno inevitabilmente queste due componenti per fare una grande partita" dichiara il tecnico biancorosso, che annuncia le assenze per infortunio di Rosini, Leoncini, Langella, Malagrida e Iacoponi che si aggiungono a quella dello squalificato Gigli, mentre resta da valutare Marchesi.

Troise resta concentrato sul finale di campionato, c'è ancora da aspettare per tirare un bilancio sulla stagione: "Faccio parte anche io di quel discorso che chiedo e su cui cerco di incidere con i ragazzi. Il Rimini è stata ed è un'opportunità e oggi ancora di più, perché comunque abbiamo la possibilità concreta di realizzare qualcosa di bello, e ogni giorno non riesco a rilassarmi perché ricordo sempre da dove siamo partiti. In termini di motivazioni e di posta in palio è il momento più importante e c'è da pensare solo a quella che è la partita di domani, poi se aggiungiamo che è una partita importante per i nostri tifosi, la dice lunga".