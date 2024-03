Il Rimini in cerca di riscatto a Ferrara, Troise: "Dobbiamo concentrarci su noi stessi"

Rimini a caccia del riscatto dopo le ultime 3 sconfitte maturate tra campionato e Coppa Italia. Domenica pomeriggio (inizio ore 14) i biancorossi se la vedranno con la Spal al Mazza di Ferrara. Estensi che, nonostante le ambizioni di ritorno in serie B a inizio stagione, stanno vivendo un'annata decisamente al di sotto delle aspettative e si ritrovano in zona playout con 32 punti, sei in meno dei romagnoli che lottano per una posizione nei playoff. "Dobbiamo farci trovare pronti, è una partita dove sappiamo chi abbiamo di fronte – attacca mister Troise alla vigilia -, è una Spal che comunque ha un organico importante, che con il ritorno di Di Carlo ha cambiato qualcosa soprattutto in termini di motivazioni. È una posta in palio che chiaramente per loro, ma anche per noi, è molto importante. Al di là dell’avversario, che non c’è bisogno nemmeno di descriverlo in termini di collettivo e di giocatori, noi dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi al fronte di quest’ultimo periodo, di queste ultime tre partite soprattutto di quest’ultimo risultato che ci ha visto fare dei passi indietro sotto tutti i punti di vista. Quindi domani, al di là del risultato, dobbiamo cercare di fare una prestazione al meglio di quelle che sono le nostre condizioni, senza cercare alibi, perché è chiaro che continua il tour de force, ma è la terza partita anche per loro".

Per la trasferta emiliana non partiranno gli infortunati Marchesi, Pietrangeli e Oddi, oltre allo squalificato Cernigoi. Troise parla poi del particolare momento che stanno vivendo i suoi, in grado di centrare 3 vittoria di fila poi 3 sconfitte: "Eravamo sulla buona strada. Recanati, Pontedera, forse la partita migliore in termini di espressione di gioco per quello che prepariamo e per quello che chiedo, così come quella di Catania, sono state gare positive sotto l’aspetto dell’espressione di gioco. Abbiamo fatto dei passi indietro sicuramente a Lucca, con l’alibi di venire da una trasferta importante come quella di Catania, che ha portato a un grande dispendio energetico, quindi qualche attenuante sotto l’aspetto del rendimento calcistico la do in quella partita, meno nel passo indietro fatto nella partita contro il Sestri, di cui mi assumo la responsabilità. Domani credo che non ci saranno condizionamenti, metterò i ragazzi nelle condizioni di riprendere una crescita sotto l’aspetto del gioco e dell’espressione".