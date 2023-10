Il Rimini ospite del Sestri Levante, partita rinviata a data da destinarsi per maltempo

Dopo la vittoria contro la Lucchese, il Rimini è atteso lunedì sera (ore 20:45) a Sestri Levante (LEGGI QUI, PARTITA RINVIATA: In Toscana allerta arancione per maltempo, rinviata a data da destinarsi Sestri Levante-Rimini), squadra con 8 punti come i biancorossi che sono penultimi. I liguri sono ora un gradino sopra per differenza reti. "Tante incertezze - attacca mister Troise alla vigilia -, comunque non ci hanno distolto da quello che deve essere il nostro compito, il nostro lavoro, la nostra preparazione alla gara in chiusura di una settimana importante, in cui ci saranno due condizionamenti che sono quelli del campo e del tempo, perché si prevede molta pioggia. Dovremo essere bravi a interpretare la terza partita in sette giorni".

Sull'avversario, il Sestri Levante: "Sta passando un buon momento. Al di là dell'ultima sconfitta con la Spal, ha raccolto meno. Una squadra che nella fase offensiva mostra qualità, nella fase difensiva concede poco, è pronta a ripartire con velocità, con giocatori giovani, che interpretano l’obiettivo salvezza con grande solidità. Quindi dobbiamo essere bravi ad affrontarli". Il Rimini deve sbloccarsi in trasferta, finora lontano dal Neri sono arrivate infatti soltanto sconfitte. "Mi aspetto un'ulteriore crescita sotto l'aspetto dell'esperienza - commenta Troise -, una squadra che vuole fare punti, che comprende la terza gara in una settimana e andrà lì per fare punti". Il tecnico annuncia poi l'indisponibilità di Delcarro e Marchesi, mentre è completamente recuperato Cernigoi.