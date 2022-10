Serie D, un gol per parte tra Corticella e United Riccione

Pareggio per 1-1 tra Corticella e United Riccione: succede tutto nel primo tempo, a Padovan risponde Larhrib. Nonostante il buon gioco espresso dai biancazzurri, il risultato finale è un pareggio che porta i ragazzi di Gori in undicesima posizione con 7 punti, al pari di Mezzolara e proprio Corticella. Domenica in casa il Riccione se la vedrà col Sant'Angelo.

La partita

Lo United Riccione affronta il Corticella con un buon piglio, l’undici scelto da Gori, seppur leggermente diverso da quello visto nelle ultime giornate, tiene bene il campo e appare solido e organizzato al cospetto di un Corticella mai

domo. Il primo quarto d’ora è tutto di marca riccionese, un approccio positivo che si concretizza al 13’ quando Gambino e Padovan scambiano in verticale e l’attaccante scuola-Juventus batte Bruzzi in uscita. La gara prosegue su buoni ritmi ma con poche emozioni, al 25’ il Corticella trova il pari con Larhrib che si libera oltre i 20 metri e trova la traiettoria perfetta per beffare Pezzolato. Nel finale di tempo l’occasione più ghiotta è ancora dello United Riccione ma Panaioli che salta tutti e si presenta solo davanti a Bruzzi non trova il varco giusto per concludere a rete.

Nella ripresa vincono le mediane con difese e attacchi che si annullano. Ne scaturisce una buona partita sul piano dell’intensità ma non si registrano acuti né da una parte né dall’altra e si corre verso il novantesimo con la parità. A Corticella finisce 1-1.

Tabellino

CORTICELLA - UNITED RICCIONE 1-1

UNITED RICCIONE (433): Pezzolato; Contessa (30’st Rui Ferreira), Scrosta, Rinaldi, Colombo; Bellini (30’st Lordkipanidze), Benedetti, Gambino (17’st Abonckelet); Zappa, Padovan (10’st D’Antoni), Panioli (44’st Silvestri). A disp.: De Fazio, Artur, Capicchioni, Catania. All.: Gori

CORTICELLA (433): Bruzzi; Tcheuna, Cudini, Chmangui, Ercolani; Campagna (17’st Mambelli), Menarini, Marchetti (38’st Casazza); Amayah (1’st Salvatori), Trombetta, Larhrib (37’ Oubakent). A disp.: Cinelli, Essel, Leonardi, Luscietti, Di Vona. All.: Miramari

Arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto.

Ammoniti: Trombetta, Abonckelet, Miramari (All. Corticella), Rui Ferreira.

Marcatori: 13’ Padovan, 25’ Larhrib