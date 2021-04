Mai dare per vinta la Rinascita: rimonta show nell'ultimo quarto, espugnata Piombino

La RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica alle ore 18 al PalaFlaminio per la sfida contro Libertas Livorno 1947, quinta giornata del girone A

Super vittoria in rimonta per la RivieraBanca per 75-76 contro il Basket Golfo Piombino. Emozionanti i biancorossi che rimontano da -16 nell'ultimo quarto ed espugnano il PalaTenda con grande cuore e determinazione dopo essere stati sotto nel punteggio per più di 30', subendo i canestri di una Piombino molto in forma. Due punti che pesano tantissimo in vista del finale di stagione, un risultato dedicato a tutti i nostri tifosi. "C'è innanzitutto da dire che questa era una partita molto difficile, Piombino è una squadra di giocatori con grande temperamento e pericolosità al tiro - evidenzia coach Massimo Bernardi -. Hanno fatto sempre canestro, anche con l'uomo addosso e la mano in faccia".

"I ragazzi sono stati veramente molto bravi, alla fine abbiamo messo un quintetto più reattivo con energia per poter pressare e difendere bene, quello che ci serviva - prosegue -. In attacco i ragazzi sono stati grandissimi, hanno dimostrato di avere davvero un grande cuore: dobbiamo lavorare nelle prossime settimane in maniera da prolungare questi ultimi 5' per far sì che diventino 8, 10, 15, 20, dopo cominciamo a ragionare. Questi erano due punti fondamentali per il nostro futuro, è una vittoria che dedichiamo alla società, ai nostri tifosi che soffrono insieme ai noi ed ai nostri ragazzi che ci hanno creduto, dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e lavorare sulla strada che abbiamo fatto vedere negli ultimi 5'. Se si va in campo un po' altezzosi e non ci si mette il cuore in questi campi, in questi campionati si fa fatica a sopravvivere".

La squadra ha dimostrato ancora una volta di avere gli attributi quando la partita diventa una battaglia: "Piano piano riprendiamo la nostra condizione ed il nostro essere squadra ed essere uomini, abbiamo l'esempio di Empoli e Firenze: se non si combatte in questi campionati non si va lontano - conclude il coach -. Bisogna essere capaci di sbucciarsi le ginocchia sulle palle vaganti, sui rimbalzi e poi dopo viene fuori la nostra qualità se lavoriamo in questo modo".

La partita

Pronti via e Piombino colpisce subito da tre punti con Venucci e Bianchi (10-4 al 5'), Rimini risponde con capitan Rinaldi prima che Turel segni 5 punti consecutivi (15-6 all'8'), ma Moffa ed Ambrosin non ci stanno ed accorciano le distanze (17-10 al 9'). Crow e Fumagalli provano a contenere le bombe di Tracchi e Bianchi in apertura di secondo quarto (23-17 al 12'), ma Eliantonio e Turel fanno +10 Piombino (29-19 al 14'); due triple di Rinaldi e Broglia riducono il distacco dai toscani che però allungano di nuovo con Eliantonio e Bianchi (39-31 a 52" dalla fine del primo tempo). Al rientro degli spogliatoi Rimini continua a subire l'iniziativa di Eliantonio e compagni che mantengono salda la doppia cifra di vantaggio forzando un timeout di Bernardi (45-35 al 23'), Mladenov ed Ambrosin provano a riavvicinarsi per Rimini (48-43 al 26') ma Turel e Mazzantini combinano per il nuovo +10 in favore dei padroni di casa che chiudono un terzo quarto dominato dalle difese (54-44).

Botta e risposta per cominciare gli ultimi 10' con Bianchi e Tracchi che segnano da tre punti cui rispondono Simoncelli, Rivali e la tripla di Fumagalli (60-51 al 32'). Eliantonio segna due canestri consecutivi prima che la bomba di Turel valga il +16 Piombino (67-51 al 34'), Rinaldi e Mladenov provano a contenere le perdite ma Eliantonio e Mazzantini rispondono a tono (71-55 al 35'). Rimini accorcia con i canestri di Mladenov e Rivali e la bomba di Rinaldi (73-62 al 37'), torna sotto la doppia cifra di svantaggio con i liberi di Rivali (73-64 al 38') e grazie ad un micidiale parziale di 8-0 firmato interamente da Simoncelli si porta sul -1 (73-72 a 41" dalla fine): Broglia segna il canestro del sorpasso a 30" dalla fine, ma Mazzantini fa percorso netto ai liberi per il nuovo +1 Piombino. A 10" dalla fine la decide Simoncelli con 2/2 dalla lunetta, poi Rimini difende con grande cuore l'ultimo attacco dei padroni di casa e può festeggiare i due punti. La RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica alle ore 18 al PalaFlaminio per la sfida contro Libertas Livorno 1947, quinta giornata del girone A.