Motomondiale a Portimao: il "Mig " di Saludecio in pole in Moto3

Sabato non ce n'è stato per nessuno. Gli Snipers hanno mirato e colpito nel segno di Andrea Migno con una pole position incredibile nel Gran Premio del Portogallo, secondo round del Motomondiale, fermando il cronometro sul tempo di di 1'47.423. "E' andata bene, stiamo lavorando bene e cercheremo di fare una bella gara", le parole del "Mig" di Saludecio, che ha preceduto Dennis Foggia. Terzo tempo per Jeremy Alcoba, il quale partirà dalla pit lane con 5" di ritardo come sanzione per la rissa del Gran Premio di Doha con McPhee. Errore di strategia e 17esimo crono per Niccolò Antonelli.

"Sono stato sempre veloce, ma, non ero contento del setting generale della moto - afferma Antonelli -. Devo ancora prenderla in mano completamente.Questa mattina nelle Q3 abbiamo continuato il lavoro.Ero abbastanza contento, infatti il turno è andato bene facendomi ben sperare per le Q2. E invece è andato tutto storto, prima mi hanno tolto un giro buono, perché giustamente ho pizzicato il verde, e poi nell’ultimo Time Attack purtroppo non si è avviata la moto".

In Moto2 la pole è di Sam Lowes, mentre Marco Bezzecchi scatterà dalla quinta casella. 15esimo Nicolò Bulega, 20esimo Stefano Manzi. "Sono abbastanza contento perché siamo riusciti a migliorare diverse cose da ieri e durante le FP3 abbiamo fatto un buon lavoro sul passo gara - afferma Bez -. Fatico ancora un po’ in frenata, ma cercheremo di aggiustare anche questo per essere pronti per la gara. Grande lavoro da parte di tutto il Team. “Dobbiamo capire perché oggi abbiamo sofferto molto rispetto alle libere - afferma Bulega -. Probabilmente le condizioni non erano ideali, ma è così per tutti quindi dobbiamo lavorare per risolvere questi problemi. Vogliamo lottare per altre posizioni". In MotoGp 16esimo crono per Enea Bastianini.