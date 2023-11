Niccolò Antonelli torna in sella con la Ducati Panigale V2 955 di Ecosantagata Althea racing team

Althea racing, dopo due anni decisamente positivi e con ottimi risultati, continua a credere nella crescita del Campionato del Mondo Supersport diventato, anche grazie all'impegno di Dorna, uno dei migliori riferimenti nelle derivate di serie. Althea Racing ha deciso di raddoppiare e l'esperienza della squadra sarà a disposizione di due rider di grande talento e qualità che si metteranno in discussione sulla Ducati Panigale V2 955. L'italiano Niccolò Antonelli, dividerà il box con il polacco Piotr Biesiekirski. La lineup di Althea vedrà quindi in pista due piloti di esperienza in cerca di rilancio internazionale. La squadra acquisirà la denominazione di Ecosantagata Althea racing team. Niccolò Antonelli, cattolichino, classe 96, è campione Italiano 125 e vante una esperienza nel Motomondiale in Moto3 e Moto2 e nel FIM European Championship, sempre in Moto2. Piotr Biesiekirski classe 2001 primo polacco ad aver mai partecipato al FIM CEV Moto2, nel 2018. Vincitore della Moto3 Cup in Polonia ha partecipato anche alla Pre Moto3 spagnola e alla Open 600 sempre in Spagna, dove risiede da anni.

"Sono veramente contento - ha dichiarato Antonelli. - Subito dopo aver conosciuto Genesio ho capito che il progetto è importante e mi può davvero aiutare a crescere come persona e come pilota. Lo ringrazio per la fiducia. Sono convinto di aver fatto una scelta giusta e non vedo l'ora di provare la moto e iniziare a lavorare con la squadra. Mi sento come un bambino. Sono curioso di provare tutto e ho una grande carica. Sono convinto che potremmo fare bene. Dobbiamo metterci subito al lavoro per partire con il piede giusto. Ringrazio anche Davide Bulega per il supporto da lui ricevuto per questa operazione".

"Do il benvenuto a due piloti che credo possano fare molta strada nel mondiale Supersport - ha aggiunto il general manager Genesio Bevilacqua. - Credo in Niccolò Antonelli e credo in Piotr Biesiekirski. Entrambi hanno già dimostrato la loro grinta e il loro valore in campionati dove la lotta è serrata e la concorrenza è davvero aggressiva. Sono due atleti tenaci, con tanta voglia di crescere.

È importante lavorare con chi vuole migliorare ed ha ancora fame. Il team Manager Di Ecosantagata Althea Racing sarà Moreno Coppola. Moreno ha tutta la mia fiducia in virtù dei tanti anni di esperienza e dei risultati conseguiti con noi".