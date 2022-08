Lucia Bronzetti continua a volare, è al 58° posto della classifica mondiale in attesa degli Us Open

Un 2022 da incorniciare. E non è ancora finita. La tennista riminese Lucia Bronzetti sale al 58° posto della classifica mondiale Wta (suo best ranking) e figura come la terza italiana. L’azzurra trova il podio, la precedono solamente Martina Trevisan al 27° posto e Jasmine Paolini al 56°. La ragazza di Villa Verucchio ha recuperato ancora terreno grazie a un ottimo percorso nel tabellone del Wta 125 di Vancouver, concluso solo con una sconfitta nella finalissima.

All’atto finale la riminese si è arresa in due set (6-2, 6-4) alla greca Valentini Grammatikopoulou. Probabilmente Lucia ha pagato un po’ di stanchezza, dopo un ottimo percorso sul cemento di Vancouver che gli ha permesso di ottenere quattro vittorie consecutive prima di approdate alla finale. Ora per la Bronzetti qualche giorno di allenamento, in attesa di fare esordio nel tabellone dello Us Open.