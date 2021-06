Al Parco della musica l'evento solidale "Un sì per la vita"

Un evento in occasione della ricorrenza del compleanno della piccola Chiara Talacci organizzato in sua memoria dall'associazione creata dalla famiglia della bambina

L'associazione riminese “Con le ali di Chiara”, in occasione della ricorrenza del compleanno della piccola Chiara Talacci, organizza dpmenica uno spettacolo di musica e danza a favore del Centro di aiuto alla vita “Carla Ronci” in programma al parco degli Artisti a Rimini.

Dare un senso al dolore e trasformarlo in una opportunità di fiducia e di speranza. Da questa riflessione nasce la serata intitolata “Un sì per la vita!”, quarta edizione di uno spettacolo che l’Associazione “Con le ali di Chiara” organizza domenica alle 21.15 al nuovissimo Parco degli Artisti all’ex Tiro a Volo di Vergiano. La famiglia e gli amici hanno deciso di ricordare Chiara costituendo un’Associazione che ha lo scopo di promuovere, attraverso la pratica del volontariato, attività di solidarietà, formative, artistiche e ricreative di interesse e valore sociale.

Nel corso della serata si esibiranno sul palco il Quartetto Eos (Aldo Capicchioni e Michela Zanotti al violino, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello), alcuni artisti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” di Rimini: Angelo Gragnoli, Chiara Pari e Lucia Masi, Ajsia Baglioni alla voce e Davide Lanzetti al pianoforte. Gli allievi di quattro scuole di danza: asd Scuola di Balletto di Rimini, asd Step by Step, Centro Danza Futura e Scuola Anca Ardelan, danzeranno sulle note dei musicisti. Gilberto Urbinati curerà le immagini, realizzando un felice incontro tra la Rimini storica e l’affascinante ambiente naturale, palcoscenico dello spettacolo. La conduzione comica della serata è garantita dalla coppia Checco Tonti e Alex Vignoto.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Rimini, ed è promosso da Associazione “Con le ali di Chiara” e Acli - arte e spettacolo di Rimini collaborazione con Mirco Casadei - tecnologie per eventi. L’illustratrice riminese Marianna Balducci ha realizzato l’immagine dell’evento, per “... accompagnare il volo dell’Associazione e celebrare un evento che, vissuto nella ricerca del Bene, trasforma un’esperienza dolorosa in una «storia» buona, donandole una prospettiva nuova”. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto al Centro Aiuto alla vita “Carla Ronci” di Rimini, realtà che offre sostegno a famiglie e a giovani madri in difficoltà.