Arrivano i chioschi con "La dispensa dei Casinari", a Marina Centro le eccellenze eno-gastronomiche

La Casina del Bosco, rinomata e storica piadineria di Rimini, si prepara ad accogliere un evento unico che rende omaggio alle eccellenze eno-gastronomiche della Romagna. "Avoglia! - 100% italiana”: ideato nel 2022, grazie al grande successo riscontrato, è diventato un format presentato dalla Casina del Bosco stessa, in collaborazione con Birra Amarcord, birrificio indipendente famigliare dal cuore romagnolo.

La missione di "Avoglia! - 100% italiana" è quella di valorizzare e celebrare le prelibatezze eno-gastronomiche della Romagna. L'evento si svolgerà, come unica data 2023, mercoledì 19 luglio, dalle 20, presso la Casina del Bosco di Rimini, la location perfetta per celebrare la tradizione culinaria romagnola.

Alla seconda edizione dell'evento parteciperanno i principali produttori dell'area romagnola e fornitori stessi della Casina del Bosco. Ogni produttore avrà il proprio chiosco dedicato chiamato "La dispensa dei Casinari", dove presenterà le proprie prelibatezze gastronomiche.

Questo itinerario del gusto intende valorizzare i prodotti locali a "km 0" e la stagionalità, offrendo un'esperienza culinaria unica che rappresenta la Romagna in tutta la sua diversità, dal mare alla collina: dalle specialità vegetali fino a quelle di carne e di pesce, passando per le delizie casearie; dal vino alla birra, senza dimenticare la grande ricchezza della frutta delle colline romagnole.

Aris e Barbara, titolari della Casina del Bosco di Rimini, condividono l'entusiasmo per l'evento: "È sempre bello collaborare con fornitori e produttori che condividono gli stessi valori e la stessa etica del lavoro. Siamo lieti di realizzare questa serata insieme ad Amarcord, un'azienda con cui condividiamo la stessa visione di sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze 100% italiane. Quando abbiamo pensato all’evento, ci siamo detti: perché non coinvolgere chi la pensa come noi? Così è nato 'Avoglia!', una tipica esclamazione romagnola di gioia e felicità che vuole trasmettere la voglia di condivisione e, soprattutto, il gusto e la passione per i prodotti autentici del nostro territorio. Visto il successo dell’edizione 2022, abbiamo deciso di riproporre questo gustoso evento invitando ancora più amici e produttori”.

I produttori presenti

Birra Amarcord - Centrale del Latte di Cesena - SMP Salumi Artigianali - Enio Ottaviani - Azienda Agricola Fratelli Frontali - Bio’s Farm - Tenuta Santa Lucia - Vini San Valentino - Agriturismo La Sabbiona - Linea Azzurra Fish - Yuri Scarpellini - Azienda Agricola Zavoli - Azienda Agricola Rio del Sol

Per l’occasione, inoltre, sarà possibile scoprire la ricetta esclusiva, solo per la Casina del Bosco, della nota food blogger Azzurra Gasperini, in arte Azzuchef, e rilassarsi sulle note di Unforgettable Dj Set®, una raffinata selezione dei migliori brani jazz, soul, bossa nova, soul music, concepito senza la tradizionale postazione isolata del dj, ma integrata tra i commensali. L’evento si terrà alla Casina del Bosco, in Via Beccadelli 15 Rimini.