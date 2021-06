Artisti in piazza, il Pennabilli Festival entra nel vivo

Al via le attività di luglio di Artisti in piazza nell'ambito del Pennabilli Festival: sabato 3 e domenica 4 un esperimento di riavvicinamento sociale a cura dei performer del workshop intensivo Human Knitting. Nuovi intrecci sociali. Venerdì 9 e sabato 10 luglio uno degli eventi più attesi di Artisti in Piazza 2021: Alter lo spettacolo di teatro interattivo notturno nei boschi di Pennabilli della compagnia spagnola Kamchàtka. Questo week end, al termine di una settimana di laboratorio, il Collettivo Nuova Maglieria Sociale - composto da Andrea Loreni, funambolo e recordman, Claudia Conti, artista de Le Baccanti e formatrice, Cristina Rositano, psicologa, psicoterapeuta e istruttrice di Mindfulness e 11 partecipanti - propone un momento di restituzione pubblica, in cui i performer incontreranno singolarmente gli spettatori e condivideranno con loro emozioni e sensazioni. L’happening si svolgerà sabato 3 dalle 19:30 alle 22:30 e domenica 4 luglio dalle 18:30 alle 21:30, nel centro storico di Pennabilli, l’ingresso è a offerta libera, è consigliata la prenotazione tramite e-mail a: prenotazioni@artistiinpiazza.com.



Sabato 3 luglio, dalle 19:30 alle 22:30, e domenica 4 luglio dalle 18:30 alle 21:30, nel centro storico di Pennabilli saranno predisposte diverse postazioni per l’happening di ri-avvicinamento sociale del Collettivo Nuova Maglieria Sociale. La performance in programma prevede l’incontro tra il pubblico e i partecipanti al workshop Human Knitting. Nuovi intrecci sociali tenutosi a partire dal 28 giugno. Il laboratorio si è focalizzato sul tema del riavvicinamento sociale dopo mesi di isolamento e attività di rielaborazione del proprio vissuto personale attraverso l’accompagnamento dei formatori Andrea Loreni, funambolo e recordman, Claudia Conti, artista de Le Baccanti e formatrice, Cristina Rositano, psicologa, psicoterapeuta e istruttrice di Mindfulness. I partecipanti del laboratorio incontreranno lo spettatore a tu per tu e, dopo un momento di silenziosa connessione, libereranno le emozioni derivate da questo incontro attraverso il movimento.

Inoltre per gli appassionati di natura, sabato 3 luglio è possibile partecipare anche all’evento organizzato in collaborazione con il Parco Sasso Simone e Simoncello, Nel cammino l’incontro. Trekking con performance, che prevede un’escursione nei boschi vicino a Pennabilli fino a raggiungere le fresche acque del Canaiolo. Al termine della camminata, si raggiungerà la piazza di Pennabilli per prendere parte alla performance in programma.