Dopo oltre tre anni, riaprirà presto il bar di fronte alla stazione ferroviaria

È chiuso da oltre tre anni, ma per il bar in piazzale Cesare Battisti, proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Rimini, si annuncia una futura riapertura. Si tratta di una buona notizia per i tanti viaggiatori, che presto avranno un nuovo servizio a disposizione in una zona nevralgica della città. Ma la presenza di un’attività aperta, consentirà anche, indirettamente, di attenzionare maggiormente una zona caratterizzata da alcune criticità.

Il locale, che aprirà con una nuova gestione, si chiamerà Rimini55 e proporrà servizi e prodotti da bar caffetteria e anche fast food per pranzi e cene veloci. L’ultima gestione, è stata quella del bar Ottoemezzo, che ha tenuto aperte le saracinesche fino all’ottobre del 2020, quando poi, a seguito del sequestro giudiziario conseguente ad una indagine della Guardia di Finanza, è stato chiuso insieme ad altri due locali appartenenti alla stessa società.