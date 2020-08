Bellaria pronta per la Notte Rosa, il sindaco Giorgetti: "Il Covid non è finito, serve responsabilità"

Bellaria Igea Marina si prepara a vivere la magia della Notte Rosa: appuntamento da mercoledì 5 a domenica 9 agosto, per una manifestazione con cui la città vuole guardare avanti, con fiducia e ottimismo, senza abbassare la guardia sul fronte della sicurezza e delle misure anticontagio. Un concetto che, salutando l’arrivo della “Pink week”, oggi viene rimarcato dal Sindaco Filippo Giorgetti: “Non siamo di fronte alla fine del Covid-19 e rinnoviamo l’invito, a cittadini e turisti come ad esercenti ed operatori, a mantenere comportamenti responsabili. Premesso questo, riteniamo che la nostra gente, i nostri ospiti, meritino anche quest’anno una manifestazione che a Bellaria Igea Marina si è saputa rinnovare negli anni pur consolidando una propria identità e riconoscibilità. Un appuntamento ricco di contenuti e suggestioni, che strizza l’occhio ai più giovani così come alle famiglie e ai più piccoli. Così sarà anche quest’anno”, aggiunge, “e gli ormai noti accorgimenti in ottica anti contagio aiuteranno tutta la comunità a viverla con gioia ancora maggiore.”



Quello approntato in collaborazione con Fondazione Verdeblu è “un calendario che intende trasmettere le emozioni di sempre collegate alla Notte Rosa. Lo farà con atmosfere lounge e rilassanti, cene sulla spiaggia, piccoli grandi richiami felliniani, suggestivi appuntamenti all’alba di fronte al nostro mare. Il tutto dipinto di rosa e arricchito, come sempre, dal grande contributo di inventiva che i locali, gli operatori turistici e commerciali sapranno offrire”, sottolinea l’Assessore al Turismo Bruno Galli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli eventi

Un calendario in cui non mancherà una vera “specialità della casa”, quella “Notte Rosa dei Bambini” che trasformerà viale Ennio (mercoledì 5 agosto dalle 21.00) e viale Paolo Guidi (giovedì 6 agosto dalle 21.00) in un paradiso di divertimento per i più piccoli: anche in questo caso, privilegiando esibizioni itineranti che evitino assembramenti prolungati e concentrati in singoli luoghi. Poi i colori del “Carnevale in rosa”: mercoledì 5 agosto dalle 21.00 lungo via Panzini, via Pascoli e viale Colombo, e il giorno dopo, sempre dalle 21.00, sul lungomare Pinzon. Senza dimenticare la magia dei fuochi d’artificio, in programma sul porto canale alle 24.00 di venerdì 7 agosto, la stessa sera della cena sulle spiagge di Bellaria Igea Marina sotto le insegne de “La Gradisca della Dolce Vita”. Una settimana tutta da vivere, che culminerà sabato 8 agosto con Pink boat (sul porto canale e presso le spiagge 11/12, 35 e 77 dalle 16.30) e, in serata, con il concerto di Sergio Casabianca: appuntamento alle 21.00 in piazzale Capitaneria di Porto, per un evento promosso in collaborazione con il Comitato Borgata Vecchia.



Nel mezzo, da mercoledì a domenica, alle 6.00 le suggestioni degli incontri mattutini in riva al mare. Si inizierà mercoledì 5 agosto al Bagno Italia 7/8 con “Inno alla vita”; giovedì 6 agosto al Bagno Toni 34 e Carlo 35, “La bellezza della risata”; venerdì 7 agosto ai Bagni 55 e 55bis, la “Gratitudine al sole”. Sabato 8 agosto all’Afrika Beach 78bis e 79, “Donare per ricevere”; infine, domenica 9 agosto si festeggerà il “Pink Happy Party” alla Safety Beach, sulla spiaggia libera di fronte al Parco Pavese.