Una biciclettata in compagnia di Linus, fuori programma in occasione dell'Italian Bike Festival

In occasione dell'Italian Bike Festival, l'entusiasmo di Ride Riccione e l'energia di Ride Romagna si fondono per creare un evento straordinario: un fuori festival che ti farà sentire parte di una comunità ciclistica unica. Ride Riccione, promuove un'uscita in bici da corsa con Linus, direttore e conduttore di Radio Deejay la radio più ascoltata d'Italia grande amante della Romagna e appassionato di bicicletta.

Sabato 16 settembre 2023, per pedalare con Linus fianco a fianco attraverso un percorso coinvolgente, condividendo aneddoti, passione per il ciclismo e la sua personale prospettiva sulla bellezza della Romagna. La pedalata partirà alle 9 da viale Ceccarini Riccione e si concluderà con un arrivo all'interno del festival. Il percorso, di circa 50 chilometri, si snoderà tra le bellezze naturalistiche e culturali della Valconca, in un clima di divertimento, benessere e sport.

"L'obiettivo dell'evento è promuovere la Romagna come destinazione cicloturistica e benessere - spiega Gianfranco Sanchi responsabile dell'associazione promotrice di Ride Riccione e Ride Romagna -, con Linus, uno dei personaggi più popolari e amati d'Italia, vogliamo coinvolgere un pubblico sempre più ampio e far conoscere ancora di più le bellezze della nostra regione ancora tanto sconosciute quanto affascinanti".

La partecipazione all'uscita è gratuita. Per iscriversi è sufficiente compilare il form sul sito web ridericcione.net.