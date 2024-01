Dal 'Sole' fino al centro commerciale, Lucilla travolta da un oceano di affetto

Nemmeno le immagini sanno rendere giustizia dell'immenso affetto che circonda Lucilla, la popolarissima star del Web che ha fatto la sua terza apparizione negli ultimi tre anni alle Befane Shopping Centre di Rimini lo scorso sabato 20 gennaio, in un pomeriggio dedicato al 'Meet & Greet' per tutti i suoi fan, piccoli e piccolissimi.

"Sono Lucilla, vengo dal Sole, ed ogni tanto arrivo sulla Terra per far divertire tutti i bambini!" recitano i suoi profili social: così Lucilla ha fatto il suo ingresso in piazza Zara attorno alle 16, mentre i suoi fan avevano già circondato il palco e occupato il primo piano del Centro commerciale e la fila di chi era in attesa del 'Meet & Greet' si allungava di un centinaio di metri lungo la galleria, regalando a tutto il pubblico un pomeriggio di divertimento ed emozioni.

Lucilla, famosa per le sue canzoni e i suoi balli, è così tornata alle Befane per la terza volta dopo le esibizioni dell'ultimo dell'anno 2022 e dello scorso 29 ottobre 2023.