Sfilate, finale regionale a Cattolica per il concorso 'Miss Grand International'

Un nuovo inizio per il cesenate Carmelo Tornatore che festeggia i 18 anni di sfilate prendendo in mano il timone del concorso ‘Miss Grand International’ per l’Emilia Romagna. Sabato sera è partita una nuova esperienza per l'organizzatore d'eventi di Cesena 'esperto' di Miss che si è tuffato in questa nuova avventura professionale. Nato nel 2013, Miss Grand International negli ultimi anni ha vinto per tre volte il ‘Global Beauties Award’ come miglior concorso di bellezza a livello mondiale.

Sabato è stata organizzata la finale regionale speciale a Cattolica, presentata proprio da Carmelo Tornatore, per selezionare le ragazze che rappresenteranno l’Emilia Romagna alla finalissima nazionale di Miss Grand International Italy che si terrà il 10-11 giugno a Maratea al Grand Hotel Pianeta Maratea (che ospiterà gratuitamente per cinque giorni le Miss finaliste nazionali).

Nella serata cattolichina si sono aggiudicate le fasce e quindi il pass per la finale nazionale: Viola Missiroli 18 di Brisighella e Vittoria Alvino 18 di San Mauro Mare. Per la categoria Mascotte le finaliste elette sono Giulia Berretti 17 di Rimini, Vittoria Chiarini 16 di Faenza e Gioia Parente 15 di Morciano.

La più votata e incoronata vincitrice della serata è stata Loretta Graziani 26enne di Ravenna con l’hobby della recitazione. Per la categoria mascotte è stata incoronata invece Emily Arpino 17enne di Cervia..

Appuntamento per loro alla finalissima nazionale che sarà presentata da Pippo Pelo (voce storica di Radio Kiss Kiss) e Matilde Brandi. Ospiti il comico e attore Pippo Franco e la soubrette Miriana Trevisan.

Sottolinea il concorso: "Il motto che contraddistingue Miss Grand International sin dal 2013 è ‘Stop the war and violence’ per il suo intenso impegno umanitario a favore della pace, e contro ogni forma di violenza e di guerra, con molte opere di beneficenza a favore dei bambini nelle aree colpite dalle guerre. Il contest in Italia ha dato seguito al motto con ‘Diamo Voce Alle Donne’ a tutela delle donne di tutte le età vittime di violenza sia fisica che psicologica".

Le foto e i video della finale regionale sono stati cura di Renato Rivalta, Alessandro Piscaglia e Cristian Caringella. Ospite Sofia Focacci con la fascia “La più Bella miss di Romagna”.