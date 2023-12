Champagne per brindare al Natale, la storica maison delle bollicine dedica una bottiglia a Riccione

È un brindisi di Natale e buon anno lungo 881 chilometri. La distanza aurea che separa Riccione da Reims. Festeggia il gemellaggio ideale tra due luoghi icona dei loro territori: la Perla verde cuore della riviera della Romagna e la città capitale della regione dello Champagne. Ed è stata Veuve Cliquot maison storica delle bollicine, fondata nel 1772 proprio nella città francese, a dedicare Riccione, grazie a una iniziativa nata dalla proposta e dalla collaborazione della riccionese Enoteca San Lorenzo, un’edizione speciale e limitata della sua “Cliquot Arrow Etichetta Gialla”.

La bottiglia è contenuta in una confezione in metallo a forma di freccia, un’interpretazione grafica del segnale di direzione stradale che indica la distanza tra la città a cui è dedicata e la cantina della Maison a Reims. La “Yellow Label” e una cuvée speciale, creata dai maestri di cantina Veuve Cliquot con uve Pinot Noir, Chardonnay, Meunier, provenienti da 50-60 e una percentuale di vini di riserva che può arrivare fino al 45%.

“Veuve Cliquot è una delle cantine che hanno fatto e fanno la storia dello Champagne. Crea, per città e luoghi con un forte fascino per l’immaginario collettivo, delle bottiglie in edizioni limitata che raccontano i luoghi a cui sono dedicate. Noi lavoriamo con la cantina francese da anni - spiega Salvatore Annunziata Ad di Food & Drink Consulting, società di commercio all’ingrosso e consulenza alberghiera nel mondo Horeca e insieme al fratello Giuseppe, fondatore e titolare dell’enoteca San Lorenzo – ed è nata l’idea di proporre anche Riccione per questa iniziativa. È stata subito accettata e per questo a Natale e per Capodanno sarà possibile brindare con bollicine espressamente dedicate alla nostra città. Siamo stati lieti di avere consegnato alla sindaca di Riccione, Daniela Angelini, la prima bottiglia arrivata nella Perla Verde”.