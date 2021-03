Ci sono anche i riminesi Duo Bucolico nel "Suner festival": la musica riparte online

Questa volta niente scherzi: i live club dell'Emilia-Romagna sono pronti a ripartire per davvero. Dopo la protesta nazionale messa in atto con 'L'ultimo concerto' infatti, che ha creato molta attesa attorno ad un grande evento in streaming che in realtà non si è mai tenuto, i circoli Arci dell'Emilia-Romagna promettono che giovedì e venerdì sono 'Ready to play'. Si chiama così infatti l'edizione 2021 del Suner, festival nato sul finire del 2018 e animato da un circuito indipendente di 37 circoli Arci emiliano-romagnoli che hanno lavorato ad un percorso di scouting, selezione e produzione di artisti e band della Regione. In questi mesi, spiega Arci, Suner "non è mai stato fermo e ha sfruttato questo periodo per lavorare sulle residenze artistiche, investendo sulle competenze di operatori e tecnici dei circoli e sulla produzione e promozione dei musicisti".

Anche se solo in digitale, Suner ci sarà e il frutto del lavoro di questi mesi sarà visibile online sulle pagine Facebook di Suner e dei circoli Arci coinvolti, sul canale YouTube di Arci Nazionale e in diretta radio sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Le due serate, condotte da Lucrezia Barzaghi e Claudio Succi, sono composte da una serie di live che arrivano da 11 circoli Arci, nove della regione e due contributi 'esterni', il circolo Margot di Torino e l'Arci Bellezza di Milano. Tra gli ospiti del Suner che si esibiranno giovedì ci sara' il progetto di 'concerto a fumetti', Quando tutto divento' blu di Alessandro Baronciani con Corrado Nuccini e le voci di Ilariuni e Her Skin, in diretta dal Mercato Sonato di Bologna. Tra i nomi anche 'L'Angelo', il duo trap/rap Franchetti & Grape, la band rock Le iene e i Tugo. Venerdì invece è il momento di Superman, progetto artistico che unisce i riminesi Duo Bucolico e I Camillas. Mentre Fosco17 si esibirà dall'arci Millenium di Bologna, a Modena è atteso il live dei Rumba de Bodas. (Agenzia Dire)