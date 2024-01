Il curioso record dello storico locale sul lungomare, in un anno ha cucinato 58 mila piatti di Carbonara

Il Bounty, un rinomato ristorante situato nel cuore di Rimini, ha annunciato un risultato senza precedenti nel mondo della ristorazione italiana. Nel solo anno 2023, il locale ha servito un totale di 58.919 piatti di spaghetti alla Carbonara, stabilendo un nuovo record nel settore e superando le aspettative più ottimistiche. Questo risultato eccezionale non solo è un simbolo dell'eccellenza culinaria del Bounty ma rappresenta anche un caso di studio eccezionale nel marketing a lungo termine.

Giuliano Lanzetti, proprietario del Bounty, spiega: "Questo successo è frutto di una strategia di marketing decennale, incentrata sulla promozione del nostro piatto di punta, la Carbonara. Abbiamo costruito la nostra reputazione passo dopo passo, attraverso migliaia di foto, video, promozioni e campagne pubblicitarie".

Lanzetti sottolinea che la scelta della Carbonara come piatto simbolo non è stata casuale. "La decisione è stata guidata dai feedback dei nostri clienti e dalla nostra capacità di ascoltarli e soddisfare le loro preferenze", afferma Lanzetti. La strategia si è rivelata vincente, posizionando il Bounty come punto di riferimento per la Carbonara.