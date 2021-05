Diritti, l'Arcigay ridipinge in spiaggia la "pride walk"

Via ai lavori sabato per ridipingere la passerella al Bagno 27 e i diritti si vestono dei colori dell'arcobaleno

Anche l'Arcigay di Rimini e l'Agedo di Rimini-Cesena scendono in piazza a sostegno del disegno di legge Mancino-Zan. Con la manifestazione "Dai una mano per i diritti" e l'adesione all'iniziativa "vernissage" della passerella Rainbow del bagno 27 di Rimini sabato alle 16.

"Daremo una mano ai diritti - sottolineano le associazioni- ma anche una mano di vernice alla 'pride walk' per sostenere anche per quest'anno una delle iniziative più mediaticamente e umanamente potenti della nostra città, un'iniziativa che ha dato una profonda scossa all'immagine del nostro territorio nel mondo e che vogliamo rilanciare e sostenere". La manifestazione è parte di quelle indette dal coordinamento Arcigay dell'Emilia-Romagna, il 17 maggio, giornata internazionale contro l'omotransfobia.

"La nostra Regione da sempre si pone all'avanguardia dei diritti e del progresso sociale, e anche se questa legge è per noi solo il minimo indispensabile la aspettiamo da quasi 30 anni", sottolinea Marco Tonti coordinatore di Arcigay Emilia-Romagna. Per questo "saremo in molte piazze della Regione per sostenere l'approvazione della legge al Senato così com'è, e non faremo un solo passo indietro". (fonte Dire)