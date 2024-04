Dal Jolly Bar alla "febbre del sabato sera", la vita di Sergio Valentini raccontata in un libro

Sergio Valentini è stato un imprenditore di Novafeltria e pioniere nel settore dell’intrattenimento. attraverso la sua attività imprenditoriale, ha incarnato pienamente il coraggio e la passione, elementi fondamentali che hanno caratterizzato l'imprenditoria romagnola nel trentennio che va dagli anni '70 agli anni '90.

Da oggi, la sua storia, rappresentativa delle vicende di numerosi imprenditori dell'epoca, è raccontata nero su bianco nel libro “Sergio Valentini - La Febbre del Sabato Sera”, scritto dal figlio Riccardo Valentini e disponibile in edicola. Si tratta di un libro scritto con il sentimento di un figlio per il padre, ricco di aneddoti e di foto, che racconta Sergio, ma ancora più la storia di questa magnifica vallata, il suo fausto negli anni d’oro di espansione economica. È un libro ricco di storie con protagonisti veri e propri personaggi: il barista Libero, Alì il dj, il mago Salamini, Renzo, il mago delle luci. Il filo conduttore di queste storie è un invito a guardare al futuro con coraggio, speranza ed entusiasmo, proprio come Sergio sapeva fare.

L'impegno nel Silb e per contrastare le stragi del sabato sera

Sergio Valentini, profondamente legato alla Valmarecchia e alla Romagna, divenne una figura di riferimento sia a livello nazionale che internazionale. Venne eletto presidente nazionale del SILB (Sindacato Locali da Ballo) durante uno dei periodi storici più difficili per il settore. Il suo mandato, iniziato nel 1989, coincise con un periodo critico per l'industria dell'intrattenimento, segnato dalle problematiche delle cosiddette “Stragi del Sabato Sera”. Fu così costretto a gestire in prima persona una questione di grande impatto mediatico e a ricercare soluzioni pragmatiche e concrete, in linea con il suo modo di essere. Sergio commissionò alcune ricerche all'Università di Bologna, volte ad approfondire il problema e le sue cause. Ottenne inoltre che l’amico cantautore Ivan Graziani incidesse un brano, intitolato 'Tutto il coraggio che hai', destinato a sensibilizzare i giovani. Con l'approvazione del SILB, il brano doveva essere suonato a fine serata in tutte le discoteche italiane, allo scopo di invitare i giovani a rientrare a casa con prudenza. Sergio si trovò al centro dell’attenzione mediatica, tanto da essere invitato nei principali salotti televisivi per partecipare a dibattiti. Contribuì inoltre alla creazione della FEDD (Federazione Europea del Sindacato Locali da Ballo), ricoprendo il ruolo di vicepresidente.

Tutto iniziò con il Jolly Bar

Il Libro “Sergio Valentini - La febbre del Sabato Sera” racconta la carriera dell'imprenditore nel settore dell’intrattenimento. Fondò in fatti il Jolly Bar, un luogo che presto divenne molto più di un semplice bar. Il Jolly si affermò come il principale luogo d’intrattenimento della Valmarecchia. Nel libro si descrivono le persone, le attività innovative, e la trasformazione del Jolly in una sala da ballo che ospitava illustri figure del mondo dello spettacolo.

Nel 1968, Sergio Valentini decise di ampliare l'offerta dell'attività di ballo, fondando la discoteca Jolly Club. Il libro mette in evidenza i sacrifici, la dedizione, la passione e l'impegno di Sergio nel migliorare e arricchire l'offerta di intrattenimento del locale. Numerosi aneddoti raccontano dei personaggi, delle persone e dell'atmosfera unica che si respirava in quegli anni. La discoteca ebbe l'onore di ospitare grandi nomi di fama nazionale e internazionale. Tra i tanti, si possono citare Santa Esmeralda e Leroy Gomez, che arrivarono dagli Stati Uniti in Italia per due esibizioni esclusive: una negli studi Rai e l'altra al Jolly. Inoltre, si esibirono al Jolly artisti di grande calibro come i Pooh, la PFM, Zucchero e Vasco Rossi.

Nel 1978, Sergio fondò Radio Music Valmarecchia, un'emittente che, nel corso degli anni, cambiò nome diventando Radio Antares. Oggi, Radio Antares è affiliata al network Radio Bruno. Sergio fu anche il fondatore di una televisione privata, 'Tele Antares'. Nel libro si racconta la nascita di questa emittente radiofonica, si ricordano gli speaker e sono narrati numerosi aneddoti.

I ricavi in beneficenza

Grazie al contributo di RivieraBanca, una parte dei proventi del libro verranno devoluti all’Oavam per completare l’acquisto del casco Paxman che serve a chi purtroppo è costretto a fare chemioterapia, la seconda parte verrà devoluta a progetti legati alla promozione turistica verde della Valmarecchia.

“RivieraBanca, vera banca del territorio - spiega il, presidente Fausto Caldari - contribuisce alla stampa di questo libro in quanto ha un valore sociale e i cui proventi vengono devoluti in beneficenza poiché rafforza il ricordo di Sergio Valentini, imprenditore locale, che ha anche saputo impiegare le proprie energie con abnegazione per dare impulso a livello nazionale ad un settore importante, adoperandosi altresì per la comunità del proprio territorio”.

