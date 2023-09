Dopo 50 anni i compagni del Serpieri si ritrovano come ai vecchi tempi, festa all'agriturismo

Il 20 settembre, all’Agriturismo Le Calastre, gli amici della gloriosa quinta B del Liceo Scientifico Alessandro Serpieri di Rimini hanno festeggiato i cinquant’anni dal conseguimento del diploma avvenuto nel l’anno scolastico 1972-1973.

La quinta B è stata una classe legatissima anche fuori dal contesto scolastico – raccontano gli ex compagni di banco -, non ci siamo mai persi di vista, e con molti della classe in tutti questi anni le occasioni di ritrovo non sono certo mancate, ma l’attuale è stata particolarmente sentita per il traguardo raggiunto. La serata è volata tra ricordi e aneddoti del tempo che fu, ricordando anche chi non è più tra noi, Daniele Carletti, Paolo Bruschi, Raniero De Paoli

Hanno partecipato: Cinzia Righi, Irma Testa, Ciro Panigalli, Giuliana Gabrielli, Franca Valentini, Patrizia Lanzetti, Lorenza Lavosi, Maurizio Melucci, Gino Sacchetti, Giovannino Campidelli, Patrizia Urbinati, Tiziana Montali, Massimo Amati, Diana Baldi, Gabriella Valentini, Ezio Fiorani.