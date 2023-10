All'ex Paglierani debutta il nuovo supermercato, proporrà le eccellenze dei piccoli produttori locali

È stata una vera e propria festa l’inaugurazione del nuovo supermercato Eurospar di Santarcangelo di Romagna, nel riminese. Al posto dell’ex stabilimento Paglierani adesso la cittadinanza potrà contare su un punto vendita moderno e di alta qualità, orientato però anche alla convenienza. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza della sindaca Alice Parma e dell’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti e di don Giuseppe Bilancioni della parrocchia di San Michele Arcangelo, il quale ha dato la benedizione al negozio.

“Quello che abbiamo aperto è un supermercato che abbiamo fortemente cercato e voluto: basti ricordare che il contratto da cui è partita l’operazione risale al 2017 - spiega Alessandro Urban, direttore regionale Aspiag Service per l’Emilia Romagna -. Da allora molte persone hanno lavorato per superare problemi e imprevisti che sono sorti lungo il cammino, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare alla meta con un grande gioco di squadra. E proprio il lungo viaggio rende ancora più dolce il risultato finale di cui siamo tutti molto orgogliosi. Ci siamo quindi appassionati a Santarcangelo ancora prima di poter aprire il nostro negozio e ora, con l’entusiasmo del lavoro quotidiano, con il punto vendita Eurospar di via Emilia sapremo creare i presupposti per essere ricambiati dai cittadini”.

“Ci troviamo di fronte al risultato di una operazione urbanistica che ben incarna i principi cardine della pianificazione del territorio di questa amministrazione comunale – affermano sindaca Alice Parma e assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti – da una parte, si tratta di un progetto di trasformazione urbana dell’esistente che costruisce sul costruito e dà nuova vita e nuove funzioni a edifici dismessi da decenni”.

“Dall’altra parte, c’è il tema della rigenerazione urbana complessiva dell’area e della riqualificazione del tessuto urbano della via Emilia – concludono sindaca e assessore – che oltre al supermercato lascia alla comunità di Santarcangelo importanti dotazioni pubbliche in termini di parcheggi, strade e piste ciclabili”.

“Stiamo raccontando del luogo dove la Paglierani, industria metalmeccanica costruttrice di macchinari per riempire sacchi, ha raccolto successi per oltre 20 anni – il commento e l’augurio di Sergio Antolini, proprietà dell’area -. Sono questi luoghi che hanno dato lavoro a tante famiglie del circondario, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro. È fantastico osservare come questa nuova destinazione sia stata completata in soli dieci mesi di calendario. Il luogo è stato origine di economia e continuerà ad esserlo”.

Il nuovo Eurospar di Santarcangelo conta su 1.500 metri quadrati di vendita, una squadra di 39 persone (tutte del territorio), un concept che valorizza i freschi e la gastronomia, oltre a un reparto specializzato in pane e pizze con un forno dedicato, che lavorerà tutti i giorni. Un’attenzione particolare è stata data e sarà data ai prodotti locali, al centro della ricerca e dell’attenzione di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in Emilia-Romagna: “Abbiamo chiesto direttamente ai nostri nuovi colleghi, che sono anche abitanti e conoscitori di questa zona, quali siano i prodotti che amano e che fanno parte della loro tradizione per poter abbracciare gusti ed esigenze aprendo le nostre porte anche ai piccoli produttori locali” ha spiegato Simone Prencipe, capo area vendite.

Il supermercato rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al sabato 8-20 e la domenica 8,30-20.