Il festival 'Rivestiti' dedicato alla moda sostenibile avverte Bologna: "Rimini ci vorrebbe per il 2021"

Non vogliono soldi, ma sostegno politico, organizzativo e fiducia. Oppure 'traslocheranno' in un'altra città dell'Emilia-Romagna. Gli organizzatori di 'Rivestiti', il festival dedicato alla moda sostenibile, chiedono al Comune di Bologna "una scelta politica a favore dell'economia sostenibile", che si sostanzia innanzitutto mettendo a disposizione dell'edizione 2021 del festival un luogo adeguato dove poterlo svolgere 'live', dato che quest'anno, a causa della Covid-19, si è fatto tutto online, considerata la limitatezza degli spazi a palazzo Re Enzo. Il prossimo anno infatti, il festival compie 10 anni e, siccome "è diventato un evento di carattere nazionale", Giorgio Dal Fiume, coordinatore di Terra Equa, tra gli organizzatori del festival, spiega ai consiglieri comunali quanto sia importante che l'amministrazione dia il 'giusto valore' a questo evento, e non se lo lasci scappare. Dopo 10 anni, 'Rivestiti' infatti non si rivolge più solo al pubblico bolognese, ma attira visitatori da tutt'Italia, tanto che "ci sono altre città in regione che da sempre si propongono per ospitarlo, vista l'attrattiva dell'evento. Rimini, ad esempio, da sempre si offre per farlo... Magari in una summer edition che potrebbe portare un'attrattiva non indifferente", avverte Dal Fiume in commissione.

"A mio avviso la decima edizione di 'Rivestiti' dovrà essere un passo in avanti. Non online (come quella di quest'anno a causa del coronavirus, ndr) ma si deve immaginare un diverso uso degli spazi, verificando la possibilità di usare altre zone della città", dice l'assessore comunale Marco Lombardo, spiegando che non è nelle intenzioni dell'amministrazione lasciarsi scappare questo evento. Per ora, anche se si tratta solo di un'ipotesi, organizzatori e assessore stanno pensando ad un'edizione 2021 "diffusa", usando gli spazi di piazza 20 Settembre, Montagnola e Giardini Margherita.

(Agenzia Dire)