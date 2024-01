Le "Pietre Preziose" di Giovanni Lombardini trionfano ad Arteam Cup, primo posto nella pittura

Gli artisti emiliano-romagnoli Alice Padovani (Modena, 1979) e Giovanni Lombardini (Mulazzo di Coriano, Rimini, 1950) trionfano ad Arteam Cup 2023, il concorso artistico nazionale promosso dall’Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina con il patrocinio del Comune di Savona. I due artisti hanno ottenuto i massimi riconoscimenti delle sezioni Scultura e Pittura. Vincitore assoluto del concorso è Marco Tagliafico (Alessandria, 1985), premiato nella sezione Fotografia.

La proclamazione dei vincitori si è tenuta lo scorso 6 gennaio all’interno della Fortezza del Priamàr a Savona, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni, di Livia Savorelli (co-curatrice insieme a Matteo Galbiati) e del presidente di Arteam Diego Santamaria. L’evento ha chiuso ufficialmente la mostra dei finalisti dell’ottava edizione del concorso.

Tutti i premi sono stati attribuiti agli artisti da una giuria professionale, composta da Daniele Capra (critico d’arte e curatore indipendente), Matteo Galbiati (critico d’arte e docente, Direttore web Espoarte e membro interno di Arteam), Azzurra Immediato (storica dell’arte, curatrice e critica), Mattia Lapperier (storico dell’arte, curatore indipendente e docente), Giulia Ronchi (Direttrice Responsabile di Exibart) e Livia Savorelli (Direttore Editoriale Espoarte, membro interno di Espoarte).

Giovanni Lombardini è risultato vincitore della sezione Pittura con Pietre Preziose (2023), con la seguente motivazione: "L’opera è testimonianza di una ricerca particolare sulla pittura e sul valore del colore ed è esito di un’esperienza personale che si è spinta in profondità sino ad osservarne l’intima fenomenologia. Colore e luce qui agiscono come mezzi concreti che, assecondando l’alchimia fluida dei pigmenti, definiscono forme complesse a sradicare l’immagine da ogni consuetudine. La pittura osserva una concretezza che pone il risultato in stretto rapporto con la realtà e la verità delle cose, fatto attivo nel potenziale espressivo del mondo".

Come vincitore della sezione Pittura, l’artista ha ottenuto i seguenti premi: mostra personale da ArteA Gallery di Milano, mostra personale al Tomav - Torre Moresco Centro Arti Visive di Moresco (FM), una monografia realizzata dall’editore Vanillaedizioni, consulenza e servizi Arteam Professional per tutto il 2024.

Curriculum

Giovanni Lombardini è nato nel 1950 a Mulazzano di Coriano (Rimini), dove vive e lavora e dove ha anche il suo studio. Ha studiato presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino con i docenti Pierpaolo Calzolari, Elio Marchegiani, Concetto Pozzati. Tiene le sue prime mostre personali a Rimini (1980) e a Trieste (1982). Negli anni ’70 la presenza materiale delle cose e degli oggetti ha condotto la sua ricerca su binari dichiaratamente poveristi. Dai primi lavori con l’erba (1971-72), alle scritte e alle stelle di sapone (1973-74), fino alle grandi superfici pittoriche, ottenute per strofinio di petali e fili d’erba su tela. La scelta dei materiali è ricavata da una cognizione sia sulla primarietà dei fenomeni naturali che sulla struttura fenomenica dei comportamenti sensoriali. Dagli anni ’80 la sua ricerca si sposta tendenzialmente su materiali più tecnologici; quindi superfici lucide e non assorbenti; e poi calchi manuali di oggetti e persone con carta stagnola dipinta (1980-86), colate di vernici al rame e bronzo su lastre radiografiche vergini (1987) e fusioni di ghisa e sapone (1989). Le opere recenti di Lombardini, incentrate su luce, colore e riflesso, nascono dalla scoperta e dall’uso sperimentale di materiali inconsueti: colori mordenti e acrilico lucido trasparente applicati su formica, su tavola o su carta.