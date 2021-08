Il compositore, arrangiatore e produttore discografico bolognese Celso Valli ambasciatore di Riccione

Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore discografico bolognese ha scelto Riccione come città delle vacanze. Frequenta la Perla Verde da 66 anni, cioè da quando aveva 5 anni e quest'anno è stato premiato a Palazzo del Turismo dall'assessore Stefano Caldari con la pergamena di Ambasciatore della città di Riccione nel mondo. Il noto musicista, arrangiatore e produttore discografico, collabora con i maggiori artisti italiani ma è anche un grande conoscitore di Riccione a partire dagli anni 60. E' qui in Riviera che nasce la sua grande passione verso la musica da giovane ha infatti suonato da al Savioli, al Vallechiara e al Florida. Con la moglie Anna, anche lei bolognese, conosciuta però durante una vacanza a Riccione, continuano a frequentare la Perla Verde fedeli da sempre al loro hotel preferito, l'Hotel Record. Nato a Bologna, Valli si è iscritto all'età di quindici anni al Conservatorio Martini. Muove i suoi primi passi come tastierista del gruppo musicale rock progressivo Ping Pong, con cui incide due album, ottenendo successo con la canzone Caro Giuda, scritta da Roberto Vecchioni; passa poi ai Bulldog, incidendo altri tre album; inoltre pubblica un 45 giri da solista dal titolo Pasta e fagioli. Nella sua carriera ha anche collaborato con Mina per la canzone Anche un uomo e il singolo Musica d'Argentina.

Sono fedeli da 25 anni alla città di Riccione anche Luca Martinelli e Marco Rossetti, bolognesi doc, premiati dall'assessore Stefano Caldari a Palazzo del Turismo con la pergamena di Ambasciatori di Riccione nel Mondo. Luca e Marco tornano spesso anche in primavera, soprattutto a Pasqua sempre ospiti dell'Hotel Morri.