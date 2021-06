Il progetto RiminiRebola 2021 incontra l’Assessore Regionale all’Agricoltura Alessio Mammi

Giovedì mattina alle 9.30 i membri della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini aderenti al progetto RiminiRebola 2021 hanno incontrato l’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi. Sole, caldo, brezza, lo splendido scenario dell’Azienda vinicola San Valentino, marchio di punta dell’enologia riminese che aderisce al progetto, dove si è svolto l’incontro ed un brindisi finale a mezza mattina sono state le premesse dell’incontro. Il Presidente della Strada Sandro Santini ha illustrato il progetto all’Assessore per l’occasione accompagnato dal Consigliere Regionale Nadia Rossi, dal Direttore Generale di APT Emilia Romagna Emanuele Burioni e dalla Direttrice di Visit Romagna Chiara Astolfi.

"L’unità dei produttori è determinante, i produttori devono lavorare assieme, essere in rete con le istituzioni e devono presentarsi in Regione con progetti che coinvolgano le eccellenze del territorio “ ha ribadito l’Assessore Mammi “ il rapporto vino e cibo è per me fondamentale e qui nel riminese con il progetto RiminiRebola avete fatto tutti i passaggi giusti. Saremo sempre vicino a progetti che, oltre a mirare alla necessaria qualità, tengono in rete gli attori locali, istituzioni e privati”. “Siamo qui con l’ottimo lavoro fatto in questo anno” ha ribadito all’Assessore il Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori Sandro Santini “ non chiediamo alla Regione finanziamenti, i produttori sovvenzionano il progetto, ma chiediamo link, moltiplicatori, palcoscenici nazionali ed internazionali dove siamo convinti di poter aiutare il nostro territorio a fare bella figura. Perché per quanto riguarda la rebola la qualità è diffusa ed alta”.

L’Assessore Mammi ha poi illustrato i macro canali di finanziamento, centinaia di milioni disponibili in regione tramite il PSR ed il Recovery per investimenti aziendali, sviluppo di progetti bio, ottimizzazione dei cicli dell’acqua, innovazione. Sull’Enoteca regionale l’Assessore ha ribadito che va migliorata, deve essere al servizio di tutti i produttori della regione, la stanno migliorando con cambiamenti importanti nell’organizzazione. Incalzato sul tema dell’eno turismo l’Assessore ha concesso che la legge va migliorata, troppi vincoli per chi vuole fare turismo presso le aziende agricole, occorre aprire una fase nuova semplificata, a questo argomento il Presidente Santini ha risposto che nella strada le idee ci sono ed anche le competenze su questo settore, la Strada è pronta a dare una mano sull’eno turismo ed in questo senso svilupperà un progetto in collaborazione con Visit Romagna.