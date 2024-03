Gastronomia, pesce e carne: il supermercato riapre dopo i lavori di ristrutturazione

Sarà la sindaca di Riccione Daniela Angelini a tagliare il nastro del Conad Boschetto di Riccione che verrà riaperto venerdì 8 marzo, dopo un importante intervento di ristrutturazione che gli ha donato una veste completamente nuova. La breve cerimonia avrà luogo alle 8,30 mentre l’apertura al pubblico avverrà alle ore 9. Sarà presente il direttore operativo di Cia-Conad, Valentino Colantuono. Il diacono Raul Maria Papini della parrocchia di San Lorenzo in strada impartirà la benedizione.

Il supermercato ha un’area vendita di circa 1.500 metri quadri, la sua gestione è affidata alla società Rio Agina srl che all’interno impiega uno staff composto da 65 persone. Oltre alla tradizionale offerta rivolta ai prodotti freschi e freschissimi, che contraddistingue il marchio Conad, primo in Italia nella grande distribuzione, la struttura ospita la pescheria servita al banco, la macelleria servita con lavorazione tradizionale in osso, il reparto gastronomia con un’ampia selezione di pietanze calde e fredde pronte da gustrare, la cantina e il banco panetteria e pasticceria.

Spiccano le proposte di numerosi articoli “preparati da noi”, presenti in tutti i reparti freschi, oltre alle referenze dei produttori locali del percorso “SiAmo Romagna”, che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere l’economia del territorio e l’ambiente. Il negozio offre un comodo parcheggio gratuito e le casse veloci “Speedy Smart” e “Speedy Spesa”, che aiutano a rendere più rapidi i pagamenti.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20,00; la domenica dalle 8 alle 20.

"Questa riapertura in una nuova veste - ricorda il direttore operativo di CIA-Conad, Valentino Colantuono - rappresenta un momento significativo per la nostra cooperativa e riflette il costante impegno di Commercianti Indipendenti Associati per offrire un’esperienza d’acquisto moderna e al passo con i tempi. Il profondo legame che i soci Conad hanno con il territorio, la loro professionalità e i valori che esprimono sono i tratti distintivi che qualificano la nostra offerta, che unisce prezzi competitivi ogni giorno e grande attenzione alle esigenze dei consumatori".